Поздравление Генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова с Международным женским днём

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Дорогие женщины!

Позвольте от имени коллег – работников прокуратуры и от себя лично поздравить вас с праздником!

8-е марта – это день, который наполнен для мужчин особым смыслом. Это день признаний! Только благодаря вам в нашей жизни есть место прекрасному. Вы дарите нам любовь, помогаете чувствовать и сопереживать, идти вперёд и побеждать, вы делаете нас сильнее!

Представительницы прекрасной половины человечества сегодня наравне с мужчинами добиваются успеха в политике, экономике, науке, искусстве; проявляют принципиальность в решении государственных задач; демонстрируют стойкость характера и гибкость ума. При этом даже в самых сложных ситуациях остаются нежными и очаровательными.

Ваш вклад в деятельность органов прокуратуры невозможно переоценить. Вы восхищаете коллег-мужчин не только красотой, но и умением грамотно и эффективно исполнять профессиональные обязанности. Защита правопорядка, отстаивание интересов простых граждан, выявление нарушений законодательства – ежедневная кропотливая работа, с которой вы справляетесь на отлично.

Отдельные слова признательности хотелось бы сказать женщинам – ветеранам органов прокуратуры. Спасибо вам за долгие годы безупречного самоотверженного труда, за верность общему делу и опыт, которым вы делитесь с молодым поколением!

Искренне благодарю прекрасную половину коллектива органов прокуратуры за службу, желаю здоровья, счастья и благополучия. Пусть в ваших семьях царит гармония, и каждый день будет наполнен теплом, радостью и любовью!

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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