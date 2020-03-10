Анастасия Бондаренко: «С 1 июля 2020 года с потребителей снимается обязанность по установке приборов учета электроэнергии»

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 10 марта. – Статс-секретарь – заместитель Министра энергетики Российской Федерации Анастасия Бондаренко в интервью информационному агентству ТАСС рассказала о работе министерства с Государственной Думой и Советом Федерации, о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии и социальном партнерстве в компаниях топливно-энергетического комплекса.

«У закона, который в медиа известен под названием «закон об «умных» счетчиках», было две основные линии. Первая – это перенос ответственности за установку и обслуживание прибора учета с потребителя (физического лица или предприятия) на ресурсоснабжающую организацию. Вторая – с учетом технического прогресса и курса на цифровизацию экономики – введение обязанности устанавливать интеллектуальные, так называемые «умные», счетчики. Но не сразу, а поэтапно. Так, согласно норме закона, с 1 июля 2020 года с потребителей снимается обязанность по установке приборов учета электроэнергии, она будет переложена на гарантирующих поставщиков в многоквартирных домах и на сетевые организации – в остальных случаях. При этом интеллектуальными приборами учета уже профессиональные участники рынка будут обязаны оснащать своих потребителей с 1 января 2022 года», – рассказала Анастасия Бондаренко.

Она отметила, что никто не запрещает ресурсоснабжающим организациям начать эту работу и раньше, но обязательство устанавливать именно «умные» счетчики начнет действовать только с 2022 года.

Отвечая на вопрос о том, как в министерстве выстраивается работа с Государственной Думой и Советом Федерации, заместитель Министра пояснила, что Минэнерго как федеральный орган исполнительной власти участвует в мероприятиях, инициированных обеими палатами парламента, будь то круглые столы, парламентские слушания, экспертные секции, выездные совещания. Это помогает в формате дискуссии обмениваться мнениями, презентационными материалами, статистикой, находить сложные вопросы и совместно разрабатывать пути решения уже назревших или назревающих проблем.

«У законодателей свежий взгляд, они представители населения, поэтому, в первую очередь, они ставят вопросы, которые учитывают интересы людей. Это цены на энергоресурсы, снятие с населения ответственности за установку приборов учета, не менее актуальный сейчас вопрос – газификация регионов. Конечно, Минэнерго в курсе стоящих на повестке вопросов, но депутаты и сенаторы высвечивают их ярче, определяют конкретные болевые точки», – сообщила Анастасия Бондаренко.

В интервью заместитель Министра также рассказала о социальном партнерстве, которое позволяет установить базовый набор социальных гарантий для работников ТЭК, что в дальнейшем отражается в коллективных и индивидуальных трудовых договорах на предприятиях.

«Унификация требований имеет хороший эффект, потому что компании смотрят на лучшие практики и перенимают их. Но надо отметить, что социальные гарантии разнятся от региона к региону, от отрасли к отрасли, даже порой от профиля деятельности специалистов. Минэнерго выступает за развитие этой политики с точки зрения заключения отраслевых соглашений, а также присоединения к уже заключенным соглашениям компаний, которые могли не участвовать в его заключении. Это позволит сделать механизм более маневренным, более гибким, нужно развивать различные формы социального партнерства. А нам в свою очередь будет легче получать общую картину рынка труда в топливно-энергетическом комплексе. Не стоит забывать, что профсоюзы и работодатели также участвуют в разработке и актуализации профессиональных стандартов в отрасли», – рассказала Анастасия Бондаренко.

Полная версия интервью доступна в разделе «Интервью и комментарии».

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