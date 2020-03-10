А. Майоров провел расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрели вопрос о маркировке товаров средствами идентификации в России: этапы развития, реалии и перспективы.

В Совете Федерации прошло расширенное заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. Мероприятие провел председатель Комитета СФ Алексей Майоров. МайоровАлексей Петровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Калмыкия

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В ходе заседания был рассмотрен вопрос о маркировке товаров средствами идентификации в России: этапы развития, реалии и перспективы.

По этому вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ Сергей Митин. МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Он напомнил, что по поручению Председателя Совета Федерации в профильном Комитете СФ ведется работа по контролю за мерами, направленными на противодействие незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду. Была создана рабочая группа по противодействию незаконному обороту упакованной питьевой воды, включая минеральную, которая на своих заседаниях выявила отсутствие должного государственного контроля за оборотом бутилированной питьевой воды.

Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Алексей Майоров

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Сергей Митин и Сергей Белоусов

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Вадим Николаев и Людмила Талабаева

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Татьяна Гигель и Алексей Кондратенко

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Владимир Лебедев и Елена Зленко

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Заседание Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

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Владимир Кравченко

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Геннадий Орденов и Виктор Новожилов

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Иван Кулабухов

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Сенатор проинформировал, что 22 октября 2019 г. состоялась встреча актива Торгово-промышленной палаты РФ с руководством и членами Совета Федерации, где по инициативе Комитета был рассмотрен вопрос «Маркировка как инструмент борьбы с незаконным оборотом упакованной питьевой воды». На встрече была поддержана идея о введении экспериментальной маркировки средствами идентификации в отношении вод, подлежащих государственной регистрации в соответствии с Техническим регламентом Евразийского экономического союза «О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду».

Кроме того, 28 февраля 2020 г. на встрече Председателя Правительства РФ с членами Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга поставила вопрос о необходимости введения маркировки в отношении бутилированной воды.

В рамках заявленной темы обсуждалось обращение сенатора Владимира Кравченко КравченкоВладимир Казимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Томской области о рассмотрении предложений Администрации Томской области о внесении изменений в Налоговый кодекс. Речь идет о предоставлении для предприятий молочной промышленности налогового вычета на приобретение маркировочного оборудования и материалов и продления срока введения маркировки молочной продукции сроком на один год, до 1 июня 2021 г.

В мероприятии приняли участие члены Совета Федерации, представители Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, профессионального и экспертного сообщества.

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