Благодаря эффективному взаимодействию Генеральных прокуратур России и Таджикистана осуждены участники «банды ГТА»

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Судебной коллегией по уголовным делам суда Согдийской области Республики Таджикистан граждане указанного государства Боир Гуломов и Муроджон Каримов признаны виновными в совершении ряда тяжких преступлений. Каждый из них осужден к 25 годам лишения свободы.

Суд признал Гуломова и Каримова виновными в участии в устойчивой вооруженной группе (банде), совершении убийств, разбойных нападений и других преступлений на территории Российской Федерации.

В 2014 году некоторые из участников «банды ГТА» были задержаны в России и впоследствии приговорены к пожизненному лишению свободы.

Гуломову и Каримову удалось скрыться от правоохранительных органов. Они были объявлены в международный розыск.

В конце 2014 года их местонахождение было установлено на территории Республики Таджикистан.

Поскольку законодательство Республики Таджикистан не позволяет выдачу своих граждан в другие государства для привлечения к уголовной ответственности, Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в Генеральную прокуратуру Республики Таджикистан материалы дела с запросом об осуществлении их уголовного преследования.

Состоявшийся приговор стал возможным благодаря эффективному взаимодействию Генеральной прокуратуры Российской Федерации с Генеральной прокуратурой Республики Таджикистан.

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