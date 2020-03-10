Встреча с Вячеславом Володиным и Виктором Медведчуком

Source: President of Russia – Kremlin

Обсуждалась идея создания парламентского измерения «нормандского формата».

* * *

В.Путин: Виктор Владимирович, Вы мне когда-то говорили об этом, Вячеслав Викторович недавно ещё проинформировал о том, что у Вас идея создать парламентское измерение «нормандского формата». Мне кажется, хорошая идея. Мы как-то – не помню уже когда, но некоторое время назад – уже обсуждали эту тему.

Конечно, если парламентарии на Украине, в России, в Германии и во Франции поддержат то, что делается на уровне исполнительной власти, мне кажется, это было бы очень хорошо, к месту. И я очень рассчитываю на то, что у Вас это получится – надеюсь, тоже при поддержке администрации Президента Украины. Мы со своей стороны всегда готовы включиться.

Я знаю настрой и французских, и немецких коллег на эту работу. И единственное, что могу сделать – это пожелать Вам успехов.

В.Медведчук: Во-первых, огромное спасибо, Владимир Владимирович.

Действительно, когда мы встречались с Вами в Санкт-Петербурге в декабре, я рассказывал о создании межфракционного депутатского объединения именно в плане «нормандского формата», привлечения парламентариев всех четырёх стран, главы государств которых составляют «нормандский формат», объединиться в вопросах приближения мира в Украине и выполнения Минских соглашений. Вы тогда называли это очень метко «парламентским измерением нормандского формата».

Так это и пошло. И когда я встречался в Париже и с представителями Сената, и Национального собрания, потом в Бундестаге, когда мы проводили встречу, то, в общем-то, это название укоренилось – «парламентское измерение нормандского формата».

И были предложения, как, собственно говоря, и сегодня – я за это благодарю Вячеслава Викторовича – на встрече с делегацией Государственной Думы Российской Федерации о том, чтобы межфракционное депутатское объединение, созданное в рамках Верховной Рады Украины, преобразовать в межпарламентское объединение. То есть парламенты, делегации парламентов всех четырёх стран, государств, которые сегодня и представляют «нормандский формат». И действительно, для того, чтобы оказать содействие главам государств в вопросах мирного урегулирования.

Мы понимаем, что вы справитесь, но мне кажется, что парламентский потенциал, тем более если исходить их того, что на Украине Верховная Рада должна принять те законы, которые предусмотрены Минскими соглашениями – и выборы, и амнистия, и особый статус, и изменения в Конституцию, – то помощь наших коллег и Государственной Думы, и парламентов Франции и Германии здесь была бы не просто уместна, она бы была полезной: убедить наших депутатов о том, что Минские соглашения, как это считается, являются безальтернативными, для того чтобы реализовать их в полной мере через законодательную работу и тем самым приблизить мир на Украине.

В.Путин: Очень бы хотелось. Вячеслав Викторович, поддержите?

В.Володин: Владимир Владимирович, мы не просто поддержим, мы считаем, что такой подход может быть эффективным. Многое делают главы государств, но парламенты могли бы работать так же эффективно в рамках реализации Минских соглашений, потому что законодательное обеспечение договоренностей, которые достигаются, желают лучшего. И именно это основная проблема сегодня у наших коллег на Украине, в Верховной Раде. Поэтому этот диалог мы считаем необходимым наращивать.

Со своей стороны, сегодня создали рабочую группу. Переходим от взаимоотношений в рамках обмена мнениями уже к обсуждению конкретных вопросов в том числе профильных комитетов, специалистов в конкретных областях. И конечно, крайне важно, чтобы к этому формату подключились более активно наши коллеги из парламента Франции, Бундестага. В этом случае мы сможем, надеемся, вместе в том числе предложить повестку реализации Минских соглашений именно в рамках парламентского измерения, то, что Вы инициировали.

Мы считаем, те договоренности, которые достигаются на уровне глав государств, должны быть законодательно подкреплены. А это уже удел депутатов. Но, увы, до сегодняшнего дня, буквально до реализации этой инициативы, о чем говорит Виктор Владимирович, у нас парламенты были больше зрителями. Это плохо.

В.Путин: Согласен. Поддержка депутатов, которые напрямую избраны гражданами наших стран, особенно при проведении каких-то инициатив, связанных с принятием нормативной базы, принятием законов, безусловно, крайне важна. Иногда без нее просто невозможно. Поэтому с удовольствием вас поддержим и пожелаем успехов.

В.Медведчук: Владимир Владимирович, думаю, Вы подскажете и Президенту Макрону, и госпоже Меркель, что есть такая…

В.Путин: Им не надо подсказывать, они люди опытные. Думаю, что они поддержат, подхватят.

MIL OSI