В Париже состоялось заседание российско-французской рабочей группы

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Делегация Генеральной прокуратуры Российской Федерации во главе с начальником Главного управления международно-правового сотрудничества Петром Городовым посетила с рабочим визитом г. Париж (Франция), где приняла участие в 10-м заседании Постоянно действующей двусторонней рабочей группы Генеральной прокуратуры Российской Федерации и Министерства юстиции Французской Республики по сотрудничеству по уголовным делам.

Французскую сторону возглавляла директор Управления по уголовным делам и помилованиям Министерства юстиции Французской Республики Катрин Пиньон.

В ходе заседания работники Генеральной прокуратуры Российской Федерации обсудили со своими коллегами из Министерства юстиции Французской Республики, Агентства по управлению замороженными и конфискованными активами (AGRASC) и прокуратур Парижа практические аспекты взаимодействия российских и французских компетентных органов по возврату из-за рубежа активов, полученных преступным путем, и расследованию киберпреступлений.

Также состоялся обмен информацией о ходе исполнения российских и французских запросов о выдаче и оказании правовой помощи по конкретным уголовным делам.

По результатам встречи достигнута договоренность о продолжении сотрудничества и проведении следующего заседания рабочей группы в России в 2021 году.

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