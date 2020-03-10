Source: Russia – Council of the Federation

Сенаторы рассмотрят поправки к Конституции Российской Федерации.

В Совете Федерации состоится 476-е заседание.

Сенаторам предстоит рассмотреть документ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации публичной власти».

В рамках «правительственного часа» Министр энергетики РФ Александр Новак расскажет об актуальных вопросах развития энергетики в рамках реализации комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

В повестке дня также ряд изменений в Налоговый кодекс. Кроме этого, сенаторы обсудят вопрос, касающийся назначения негосударственных пенсий, законы о региональных омбудсменах, а также об упрощении процедуры получения российского гражданства для украинцев и белорусов. Предполагается обсудить изменения в статьи Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации» в части, касающейся единого срока рассмотрения заявлений о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке.

Одним из важных изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» может стать закрепление прав граждан при приеме на обучение по основным общеобразовательным программам в специализированные структурные образовательные подразделения загранучреждений Министерства иностранных дел Российской Федерации.

Кроме этого, как ожидается, сенаторы рассмотрят изменения в закон «О некоммерческих организациях» в части совершенствования процедуры включения социально ориентированной некоммерческой организации в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг и в статью Кодекса РФ об административных правонарушениях». Здесь речь идет об установлении административной ответственности за отказ для представителя социально уязвимой категории населения в доступе к получению им товаров, работ или услуг на равных с другими гражданами условиях.

«Время эксперта» планируется с участием председателя правления компании «НОВАТЕК» Леонида Михельсона.

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