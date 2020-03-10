Общественный совет при Минспорте России подвёл итоги работы за 2019 год и определил план деятельности на 2020 год

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 10 марта, в Министерстве спорта Российской Федерации состоялось заседание Общественного совета при Минспорте России, на котором были подведены итоги его работы в 2019 году и определены планы деятельности на 2020 год.

Председатель Общественного совета Раиса Терехина отметила, что в 2019 году работа Совета была сосредоточенная на таких темах, как: проработка предложений по реализации решений Совета при Президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта на тему «О национальных целях и стратегических задачах развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2024 года и на последующий период», совершенствование системы управления физической культурой и спортом в Российской Федерации, развитие студенческого спорта, продвижение добровольчества (волонтёрства) в области физической культуры и спорта и деятельность общероссийских спортивных обществ.

Раиса Терехина подчеркнула, что большой вклад в деятельность Общественного совета вносят его комиссии и рабочие группы, на заседаниях которых рассмотрен целый ряд важных вопросов, связанных с созданием необходимых условий для развития физической культуры и спорта в Российской Федерации.

Несмотря на то, что решения Общественного совета носят рекомендательный характер, они были учтены на федеральном, региональном и муниципальных уровнях.

Говоря о планах на 2020 год, Раиса Терехина сообщила, что основные темы, которые будут рассмотрены на заседаниях Общественного совета, это:

– Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации до 2030 года;

– Цифровизация в сфере физической культуры и спорта;

– Обязательные требования безопасности к оборудованию и инвентарю, используемому при занятиях физической культурой и спортом;

– Развитие студенческого спорта в Российской Федерации;

– Работа Минспорта России с обращениями граждан, их объединений и организаций;

– Исполнение плана Минспорта России по противодействию коррупции;

– Практика и эффективность осуществления государственных закупок Минспортом России;

– Развитие взаимодействия органов государственной власти в сфере физической культуры и спорта с социально-ориентированными некоммерческими организациями, осуществляющими деятельность в сфере физической культуры и массового спорта.

Пресс-служба Минспорта России

MIL OSI