Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации получило информацию от Международной федерации дзюдо (IJF) об отмене Международного турнира «Большой шлем-2020» в Екатеринбурге, запланированного на 13-15 марта.

«С учетом развития кризиса, вызванного коронавирусом COVID-19, а также ухудшения ситуации во многих странах, любые поездки и публичные мероприятия становятся все более рискованными, – сообщил в своем письме Министру спорта Российской Федерации Олегу Матыцину президент IJF Мариус Визер. – Исполком IJF принял экстренное решение незамедлительно отменить все соревнования в календаре IJF вплоть до 30 апреля 2020 года. С сожалением информирую Вас, что это решение также касается турнира «Большой шлем-2020 в Екатеринбурге».

Министерство спорта с пониманием относится к принятому решению и выражает признательность IJF и организационному комитету турнира в Екатеринбурге за сотрудничество.

Накануне турнира «Большой шлем-2020» организационным комитетом были предприняты комплексные меры предосторожности. Они включили проведение турнира без зрителей, организацию медосмотра всех участников по прибытии в Россию, необходимость иметь при себе медицинскую справку о состоянии здоровья, а также помещение в карантин всех лиц, имеющих симптомы недомогания либо недавно посещавших страны, наиболее подверженные распространению вируса. Тем не менее, в текущих условиях безопасность граждан России, задействованных в организации турнира, а также всех его участников является безусловным приоритетом.

Министерство спорта продолжает следить за развитием ситуации с распространением коронавируса COVID-19 и находится в оперативном контакте со специально созданным штабом при Правительстве Российской Федерации с целью определения дальнейшего механизма проведения спортивных мероприятий на территории страны.

Пресс-служба Минспорта России

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