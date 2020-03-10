Пленарное заседание Государственной Думы

Source: President of Russia – Kremlin

В.Володин: Уважаемые коллеги!

Приступаем к работе. Владимир Владимирович, фракция ЛДПР – самая активная у нас. Коллеги, есть предложение зарегистрироваться. Пожалуйста, включите режим регистрации. Коллеги, обращаю внимание, идёт регистрация. Покажите, пожалуйста, результат регистрации. В зале присутствуют 428 депутатов, отсутствуют 22. Кворум есть.

Слово предоставляется Президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину.

Пожалуйста.

В.Путин: Уважаемый Вячеслав Викторович! Уважаемые депутаты Государственной Думы!

Председатель парламента проинформировал меня о дискуссии, которая развернулась здесь при рассмотрении во втором чтении поправок к Конституции Российской Федерации.

Учитывая принципиальный характер состоявшегося разговора, а также то, что именно по моей инициативе, как вы знаете, началось широкое обсуждение возможных изменений в Основном законе страны, я посчитал необходимым, не откладывая, высказать прямо здесь, в стенах Государственной Думы, и свою позицию относительно крайне важных предложений, которые сегодня прозвучали, и сказал об этом Председателю.

Но начать, уважаемые коллеги, хотел бы со слов благодарности участникам рабочей группы, депутатам Государственной Думы и членам Совета Федерации, которые напрямую и в очень интенсивном и напряжённом режиме непосредственно участвовали в подготовке поправок к Основному закону.

Ещё раз повторю: они, эти поправки, давно назрели, они нужны и, убеждён, будут полезны для страны, для общества и для наших граждан. Потому что они направлены на то, чтобы укрепить наш суверенитет, наши традиции и наши ценности – то, что составляет основу нашей жизни. На то, чтобы расширить и конкретизировать социальные гарантии наших граждан, а значит, полнее раскрыть социальный характер нашего государства. В целом создать условия для уверенного, поступательного, эволюционного развития России на длительную историческую перспективу.

Согласен с выступавшими: мир действительно меняется. Это касается не только бурного, взрывного по сути дела характера развития технологий, но и буквально всех сторон жизни. Эти перемены носят кардинальный и, я бы сказал, необратимый характер. Мы видим, насколько сложно складывается ситуация в мировой политике, в сфере безопасности, в глобальной экономике. Здесь ещё и коронавирус к нам прилетел, и цены на нефть пляшут и прыгают, а вместе с ними и курс национальной валюты и биржи.

Но, кстати говоря, воспользуюсь этой трибуной, чтобы сказать: уверен абсолютно, мы этот период пройдём, пройдём достойно. И экономика в целом будет укрепляться, и важнейшие отрасли производства будут более мощными и конкурентоспособными. Но надо работать, и работать вместе, консолидированно.

Однако всё это, безусловно, создаёт для нас дополнительные риски и, как сейчас говорят, вызовы. При этом в мире, конечно же, – об этом тоже мы говорим всегда, знаем об этом – есть и те, кто хотел бы сдержать Россию, и для этого готов использовать любую возможность.

Собственно, «политика сдерживания» давно применяется, это мы с вами хорошо знаем, и те, кто это делает, говорят об этом открыто и не стесняются. Ждут, что мы где-то допустим ошибку или поскользнёмся, потеряем ориентиры или, ещё того хуже, погрязнем во внутренних распрях, которые подчас и подогреваются, подпитываются и даже финансируются извне. Можно даже посчитать, сколько на это выделяется ресурсов, это счётные позиции.

Знаю, что оценки ведущих политических сил страны по всем этим вопросам в значительной степени совпадают. Это ещё раз ясно прозвучало в ходе нашей недавней встречи с лидерами фракций Государственной Думы в Кремле, которая началась 5-го, а, как заметил Геннадий Андреевич Зюганов, посмотрел на часы и заметил, что закончилась наша встреча уже 6 марта.

При этом все прекрасно понимают, что и внутри страны у нас, к сожалению, многое ещё пока, что называется, сделано, как в народе говорят, «на живую нитку», и пока ещё очень много у нас уязвимого. Это касается и внутриполитической стабильности, межнационального и межрелигиозного согласия, экономического и социального развития. Поэтому понятно, почему в ходе работы над поправками возник и обсуждается всё острее и активнее вопрос о том, как будет формироваться высший институт государственной власти в России, а именно институт президентской власти.

Ведь именно Президент является гарантом Конституции, а если сказать проще, по-другому, является гарантом безопасности нашего государства, его внутренней стабильности и внутреннего, ещё раз это скажу, эволюционного развития. Именно эволюционного, нам достаточно уже было революций, Россия свой «план по революциям» выполнила.

Кстати говоря, в ходе поездок по стране я вижу, что наших граждан эти вопросы беспокоят не меньше, чем вас, уважаемые коллеги, не меньше, чем депутатов Государственной Думы. И эта озабоченность понятна. Уверен, что придёт время, когда высшая, президентская власть в России не будет, что называется, так персонифицирована, не будет связана с каким-то одним человеком конкретным. Но вся наша предыдущая история складывалась именно таким образом, и, конечно, мы не можем этого не учитывать.

Я прекрасно осознаю и свою собственную ответственность перед гражданами страны и вижу, что люди, во всяком случае, большинство общества, ждут, конечно, и моих собственных оценок, решений по ключевым вопросам формирования государственной власти в стране и сейчас, и после 2024 года.

Продолжение следует.

MIL OSI