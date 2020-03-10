Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации рассмотрит закон об ответственности за отказ в доступе к товарам или услугам гражданам из социально уязвимых категорий.

Совет Федерации на ближайшем заседании рассмотрит федеральный закон о штрафах за отказ нуждающимся гражданам в доступе к товарам или услугам. Об этом сообщила заместитель Председателя СФ Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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Она отметила, что закон поможет предотвратить ситуации, связанные с отказом в обслуживании, например, в кафе или в ресторане по причине ограниченных возможностей здоровья или пожилого возраста. «К сожалению, такие случаи возникают довольно часто. Роспотребнадзор ежегодно регистрирует более 20 тыс. жалоб от граждан, столкнувшихся с таким отношением со стороны предпринимателей. Уверена, что принятый закон позволит защитить от дискриминации инвалидов, пожилых людей», — сказала вице-спикер СФ.

При отказе в услугах или товарах одновременно нескольким потребителям административная ответственность будет наступать за каждый отдельно взятый случай. Для должностных лиц штраф составит от 50 до 100 тысяч рублей, для юридических – от 300 до 500 тыс. рублей. При этом ответственность не будет распространяться на ситуации, когда речь идет об ограничениях при авиатранспортировке пассажиров или о доступе инвалидов к управлению транспортным средством.

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