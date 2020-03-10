Российские конькобежцы завоевали девять призовых мест по итогам Кубка мира сезона 2019/2020

Source: Russia Ministry of Sport

8 марта Херенвене (Нидерланды) завершился шестой, заключительный этап Кубка мира по конькобежному спорту. Подведены итоги соревнований в 14 личных и командных дисциплинах среди мужчин и женщин. По результатам всех этапов россияне заняли девять призовых мест в зачётах.

Мужская сборная России заняла первое место в командной гонке преследования. Женская сборная России стала второй в командной гонке преследования и командном спринте.

В личных дисциплинах вторыми в итоговом зачёте Кубка мира стали Виктор Муштаков (500 м), Данила Семериков (5000/10000 м) и Ангелина Голикова (500 м).

Третьи призовые места выиграли Ольга Фаткулина (500 и 1000 м) и Евгения Лаленкова (1500 м).

Напомним, что ранее на Чемпионате мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях, который прошёл в феврале в Солт-Лейк-Сити (США), россияне выиграли 12 наград: три золотые, пять серебряных и четыре бронзовые.

«Сезон получился успешным. Если говорить по результатам, то основные наши соревнования, к которым мы готовились в этом сезоне, оказались для нас лучшими за всю историю», – отметил президент Союза конькобежцев России Алексей Кравцов.

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет российских конькобежцев и тренерский штаб российской команды с результатами Кубка мира и желает новых успешных выступлений и побед!

Фото: isu.org

Пресс-служба Минспорта России

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