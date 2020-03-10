12th All-Russian Open Conference “Actual Problems of Remote Sensing of the Earth from Space”

Source: Russia Federal Space

12.03.2014 11:04

Экипажи ТПК «Союз ТМА-12М» готовятся к вылету на Байконур

Согласно программе полета Международной космической станции сообщаем, что 13 марта 2014 года в 9 часов запланированы к проведению торжественные проводы основного (Александр Скворцов, Олег Артемьев, Стивен Свонсон) и дублирующего (Александр Самокутяев, Елена Серова, Барри Уилмор) экипажей МКС-39/40, убывающих на космодром Байконур. Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-12М» намечен на 26 марта 2014 года.

В этот же день, сразу после проводов экипажей, в 11 часов состоится послеполетная пресс-конференция с участием российских космонавтов Олега Котова и Сергея Рязанского (экипаж МКС-38), которые возвратились из космического полета 11 марта.

Для участия в мероприятиях просим аккредитованных представителей СМИ подтвердить присутствие по электронной почте press@gctc.ru или по тел. 8(495)526-53-41 до 15 часов 12 марта.

Для оформления пропуска на территорию ЦПК в заявке необходимо указать Ф.И.О. и гражданство представителей СМИ.

Сбор аккредитованных представителей прессы на центральном КПП Звёздного городка 13 марта в 8 часов 50 минут.

Пресс-службы Роскосмоса и ФГБУ «НИИ ЦПК имени Ю.А.Гагарина»

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