About the functionality of the satellite “Electro-L» №1

Source: Russia Federal Space

12.03.2014 04:13

Операции и эксперименты на Международной космической станции 12 марта 2014 года

12 марта управление Международной космической станцией будет предано на систему управления движением и навигацией (СУДН) российского сегмента МКС, для проведения одноимпульсной коррекции орбиты станции средствами двигателей корабля «Прогресс М-21М».

Сегодня космонавт Роскосмоса Михаил Тюрин проведет тесты по эксперименту «Напор-мини РСА», выполнит откачку азота из баков окислителя модуля «Заря», а также регистрацию дозы радиации по телеметрической информации и техническое обслуживание системы жизнеобеспечения (СОЖ) станции.

На российском сегменте МКС выполняются следующие научные эксперименты:

Исследование физических условий в космическом пространстве на орбите МКС:

«Матрёшка-Р» (исследование динамики радиационной обстановки на трассе полёта и в отсеках МКС и накопления дозы радиации в антропоморфном фантоме, размещённом внутри станции) – экспонирование сборок пассивных детекторов.

Медико-биологические исследования:

«Биориск» (исследование влияния факторов космического пространства на состояние систем «микроорганизмы – субстраты» применительно к проблеме экологической безопасности космической техники и планетарного карантина) – экспонирование образцов.

Геофизика и околоземное космическое пространство:

«Обстановка» (исследования в приповерхностной зоне МКС плазменно-волновых процессов взаимодействия сверхбольших космических аппаратов с ионосферой) – автоматический режим;

«Ураган» (отработка наземно-космической системы мониторинга и прогноза развития природных и техногенных катастроф) – наблюдение и фотосъёмка;

«Сейсмопрогноз» (отработка методов и технических средств мониторинга природных и техногенных катастроф и экологического мониторинга) – функционирование автоматизированной системы обеспечения теплового режима.

Технические исследования и эксперименты:

«Выносливость» (исследование влияния факторов космического пространства на характеристики механических свойств материалов космического назначения) – экспонирование контейнеров с образцами на внешней поверхности МКС;

«Контроль» (мониторинг состояния собственной внешней атмосферы и внешних поверхностей орбитального комплекса, а также диагностика работоспособности применяемых материалов и покрытий) – автоматический режим;

«Вектор-Т» (исследование системы высокоточного прогнозирования движения МКС) – сбор и обработка архивной телеметрии;

«Идентификация» (идентификация источников возмущений при нарушении условий микрогравитации на МКС);

«Изгиб» (исследование влияния режимов функционирования бортовых систем на условия полёта МКС) – проводятся в автоматическом режиме на фоне коррекции орбиты.

Космическая биотехнология:

«Лактолен» (определение влияния экспозиции в условиях орбитального полёта на ростовые, генетические и физиологические характеристики штамма-продуцента лактолена);

«Кальций» (изучение влияния микрогравитации на растворимость фосфатов кальция в воде)- экспонирование пеналов.

Исследование Солнечной системы:

«БТН-Нейтрон» (изучение потоков быстрых и тепловых нейтронов)- автоматический режим.

Дистанционное зондирование Земли:

«Экон-М» (получение информации для экологического обследования районов деятельности различных объектов с борта российского сегмента МКС) – наблюдение и фотосъёмка.

В составе экипажа 39-й длительной экспедиции на МКС продолжают работу командир Коичи Ваката (ДжАКСА), бортинженеры Михаил Тюрин (Роскосмос), Рик Мастраккио (НАСА).

Пресс-служба Роскосмоса

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