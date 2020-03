Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Spotkanie Prezydenta RP z żołnierzami biorącymi udział w ćwiczeniu DEFENDER-Europe 20

Source: President of Poland in Polish

W środę 11 marca br. o godz. 14.30 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko, Prezydent RP Zwierzchnik Sił Zbrojnych Andrzej Duda oraz Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak spotkają się z polskimi i amerykańskimi żołnierzami uczestniczącymi w ćwiczeniu DEFENDER-Europe 20.

Planowane jest wystąpienie Prezydenta RP oraz Ministra Obrony Narodowej.

***

Zapraszamy do udziału przedstawicieli mediów. Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Zgłoszenia zawierające: imię, nazwisko, PESEL, nazwę redakcji, nr legitymacji prasowej, numer telefonu kontaktowego, przyjmuje oficer prasowy Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko za pośrednictwem poczty elektronicznej:

do 11 marca br. (środa) do godz. 8.00.

Akredytowani przedstawiciele mediów proszeni są o przybycie do Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko – Oleszno, ul. Główna 1. Zbiórka przedstawicieli mediów o godz. 13.00 przy bramie wjazdowej do Centrum. Dziennikarze i fotoreporterzy zostaną przetransportowani do miejsca wydarzenia pojazdem wojskowym.

Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 11.00. Wjazd na teren poligonu tylko dla wozów nadawczych. Szczegółowych informacji dotyczących udziału mediów w wydarzeniu udziela chor. Marcin Czerwiński tel. 605 739 663. W sprawie udziału Ministra Obrony Narodowej Dagmara Jarosławska Centrum Operacyjne MON, tel.601 388 988.

Informacji nt. udziału Prezydenta RP w wydarzeniu udziela Marcin Skowron, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, tel. 721 800 943.

