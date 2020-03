Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Dla mediów / Zapowiedzi prasowe / Wizyta Prezydenta RP w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie oraz na granicy w Kołbaskowie

Source: President of Poland in Polish

W środę 11 marca br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie zapozna się z działaniami województwa, dotyczącymi walki z koronawirusem, a także złoży wizytę w punkcie kontroli sanitarnej na granicy w Kołbaskowie.

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie (ul. Wały Chrobrego 4)

godz. 18.00 – spotkanie z wojewodą zachodniopomorskim oraz przedstawicielami służb na temat przygotowania województwa do walki z koronawirusem (photo opp)

godz. 18.45 – oświadczenie Prezydenta RP dla mediów.

Obsługa medialna wyłącznie dla osób akredytowanych. Akredytacje (zawierające: imię, nazwisko, nazwę redakcji, numer telefonu kontaktowego, markę i numer rejestracyjny wozu transmisyjnego) przyjmuje Centrum Prasowe Wojewody za pośrednictwem poczty elektronicznej:

do 11 marca br. (środa) do godz. 11.00.

Wejście akredytowanych dziennikarzy do godz. 17.30.Instalacja wozów transmisyjnych na Wałach Chrobrego do godz. 17.00. Szczegółowych informacji dotyczących obsługi medialnej wydarzenia udziela Piotr Pieleszek, tel. 667 09 44 41.

Punkt kontroli sanitarnej na granicy w Kołbaskowie (przed stacją „Orlen” – droga od granicy w stronę Polski).

godz. 19.20 – wizyta Prezydenta w punkcie kontroli sanitarnej na granicy w Kołbaskowie

Obsługa medialna za okazaniem legitymacji prasowej oraz dokumentu tożsamości. Wejście akredytowanych dziennikarzy do sektora dla mediów do godz. 19.00. Instalacja wozów transmisyjnych do godz. 18.30. Szczegółowych informacji dotyczących obsługi medialnej wydarzenia udzielakmdr ppor. SG Andrzej Juźwiak, tel. 665 99 88 10.

Informacji nt. udziału Prezydenta RP w wydarzeniach udziela rzecznik prasowy BBN Marcin Skowron, 721 800 943.

MIL OSI