А. Кутепов подготовил изменения в КоАП, касающиеся ответственности за оказание экскурсионных услуг без соответствующего аттестата

Source: Russia – Council of the Federation

Документ отправлен для получения отзыва Правительства РФ.

Председатель Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов КутеповАндрей Викторовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Санкт-Петербурга направил для получения отзыва Председателю Правительства РФ Михаилу Мишустину подготовленный им законопроект «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

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Сенатор пояснил, что документ разработан в связи с обращением Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге и представителей туристического сообщества города в связи с рассмотрением в Государственной Думе законопроекта «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования правового регулирования деятельности экскурсоводов (гидов), гидов-переводчиков и инструкторов-проводников».

Законопроектом предлагается ввести административную ответственность за оказание услуг экскурсовода (гида), гида-переводчика или инструктора-проводника на территории соответствующего субъекта Российской Федерации лицом, не имеющим аттестата экскурсовода (гида), гида-переводчика или инструктора-проводника, а равно привлечение такого лица к оказанию услуг экскурсовода (гида), гида-переводчика или инструктора-проводника.

В случае совершения данного правонарушения иностранным гражданином или лицом без гражданства предлагается установить штраф в повышенном размере, а при повторном совершении – административное выдворение.

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