Встреча с Генеральным секретарём ОДКБ Станиславом Засем

Source: President of Russia – Kremlin

Владимир Путин встретился в загородной резиденции Ново-Огарёво с Генеральным секретарём Организации Договора о коллективной безопасности Краткая справка Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станиславом Засем. Во встрече также принял участие помощник Президента Юрий Ушаков Ушаков Юрий Викторовичпомощник Президента .

Обсуждалась реализация планов по борьбе с терроризмом, наркоторговлей, а также обеспечение безопасности на праздничных мероприятиях, посвящённых 75-летию Великой Победы.

С 1 января 2020 года пост Генерального секретаря ОДКБ занимает представитель Республики Беларусь Станислав Зась. Его кандидатура была утверждена лидерами стран – членов Организации 28 ноября 2019 года.

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В.Путин: Добрый день, уважаемый Станислав Васильевич!

Очень рад Вас видеть в этом новом качестве. Вы человек опытный. Надеюсь, весь свой опыт используете на то, чтобы секретариат ОДКБ работал ритмично, чтобы все планы, которые были выстроены ещё в предыдущее время, реализовывались. Имею в виду и слаживание наших коллективных сил, и работу по важнейшим направлениям – борьбы с терроризмом, наркоугрозы и так далее.

У нас много планов. Впереди праздничные мероприятия, посвящённые 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. И в рамках ОДКБ тоже намечены определённые мероприятия. Очень рассчитываю на то, что всё это будет исполняться.

Вы знаете, что председательство в ОДКБ перешло к России в этом году, так что будем работать с Вами более тесно, чем в обычном, рядовом режиме.

Очень рад Вас видеть.

С.Зась: Спасибо, Владимир Владимирович.

Я очень признателен за то, что посчитали необходимым, нашли возможность для сегодняшней встречи. Вы знаете, с учётом того, что Россия председательствует в ОДКБ, с учётом того, что играет ключевую роль в нашей Организации, такие встречи, такой диалог очень важен для того, чтобы выстроить работу и Генсека, и всех рабочих, основных органов ОДКБ.

Если позволите, сейчас коротко прокомментирую ситуацию и потом уже более подробно – о тех задачах, которые у нас на повестке дня в этом году.

Два с половиной месяца я уже в должности. Скажем так, откровенно, что никакого сожаления, растерянности нет, всё нормально. Есть чёткое понимание, что нужно делать.

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