Встреча с инвесторами

Source: President of Russia – Kremlin

В загородной резиденции Ново-Огарёво состоялась встреча Владимира Путина с крупными инвесторами. В ходе беседы Президент отметил, в частности, что государство будет создавать необходимые условия для работы инвесторов, в том числе избавляя их от излишнего давления административных и правоохранительных структур.

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В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Наша встреча планировалась до того, как начались различные, скажем так, турбулентные процессы на мировых энергетических, а вслед за ними на фондовых и валютных рынках. Тем полезнее, мне кажется, тем интереснее будет наша сегодняшняя беседа.

Хотел бы отметить вначале, что все вы наверняка видите, как реагирует на это Центральный банк России, как реагирует Правительство на происходящие события.

Хочу отметить, что и у одного, и у второго института достаточно инструментов, достаточно ресурсов для того, чтобы сохранять стабильность на фоне макроэкономической неустойчивости.

Надеюсь – я вчера, выступая в Думе, тоже упомянул об этом, – даже не надеюсь, а уверен: Россия пройдёт этот турбулентный период достойно, спокойно.

Более того, сейчас мы с вами на этот счёт поговорим, думаю, вы меня поддержите, есть все шансы для того, чтобы ключевые отрасли производства Российской Федерации вышли из этой ситуации значительно более окрепшими и готовыми к дальнейшей очень серьёзной конкурентной борьбе. Это, безусловно, должно отразиться и на всей российской экономике – отразиться позитивным образом.

Задача Правительства и Центрального банка – сделать так, чтобы всякие негативные явления, связанные с этими процессами, были минимизированы, чтобы граждане Российской Федерации не почувствовали на себе никаких негативных явлений, с этим связанных.

Со своей стороны могу ещё раз сказать, что мы будем делать всё для того, чтобы создавать условия для вашей работы, несмотря на все сложности, с которыми мы сталкиваемся. Вы это знаете лучше, чем кто-либо другой: все эти процессы, подобного рода, во всяком случае, в чём-то создают проблемы, а в чём-то, наоборот, создают дополнительные возможности.

Вы люди очень опытные, мне очень приятно отметить, что вы занимаетесь не только бизнесом в различных областях, но занимаетесь [также] инвестированием в российскую экономику, что, собственно, естественно для вас.

Я бы отметил особенность, которая чрезвычайно важна для нас сегодня, а именно то, что вы вкладываете средства в высокотехнологичные сферы, и это чрезвычайно важно, имея в виду те стратегические цели, которые страна перед собой ставит с точки зрения перевода всей нашей экономики на инновационные рельсы, на изменение структуры нашей экономики.

Мы со своей стороны будем делать всё, чтобы создать для вас соответствующие условия, создать условия для вашей работы, гарантировать эти вложения – капиталовложения, инвестиции, – обеспечить их безопасность и минимизировать различного рода риски, связанные в том числе с деятельностью административных и правоохранительных структур.

На этом хотел бы завершить и с удовольствием передаю слово Председателю Правительства Российской Федерации Михаилу Владимировичу Мишустину.

Продолжение следует.

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