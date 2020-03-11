В Иркутской области прокуратура защищает жилищные права ветерана Великой Отечественной войны

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Тайшетская межрайонная прокуратура Иркутской области провела проверку по сообщениям средств массовой информации о нарушении жилищных прав 91-летней местной жительницы – ветерана Великой Отечественной войны.

Установлено, что пожилая женщина проживает в многоквартирном жилом доме, признанном в 2018 году аварийным. При этом ветерану не было предоставлено жилье по договору социального найма во внеочередном порядке.

Прокурор внес представление главе администрации Бирюсинского городского поселения, однако глава муниципалитета необоснованно отклонил требования прокурора.

Выступая в защиту жилищных прав ветерана, прокурор направил в суд исковое заявление о возложении на администрацию Бирюсинского городского поселения обязанности предоставить пенсионерке жилое помещение во внеочередном порядке.

Суд первой инстанции удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Ответчик обжаловал судебное решение, однако апелляционная и кассационная инстанции согласились с позицией прокурора, оставив решение городского суда без изменения, а жалобу администрации – без удовлетворения.

В настоящее время Тайшетская межрайонная прокуратура инициировала процесс принудительного исполнения решения суда с целью незамедлительного предоставления ветерану Великой Отечественной войны жилья.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI