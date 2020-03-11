В Калужской области после принятия мер прокурорского реагирования работникам сельскохозяйственного предприятия выплачена заработная плата в размере более 1 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Мосальского района Калужской области провела проверку исполнения требований трудового законодательства в ООО «Савинская Нива».

Установлено, что 49 работникам организации своевременно не выплачивалась заработная плата. Общая сумма задолженности составила более

1 млн рублей.

В связи с этим прокуратура внесла руководителю общества представление. Кроме того, прокурор возбудил в отношении руководителя организации дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы), которое находится на рассмотрении в региональной инспекции труда.

После принятия мер прокурорского реагирования задолженность была полностью погашена, виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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