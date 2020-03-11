Source: Russia – Council of the Federation

Экспозиция посвящена эволюции энергетической системы страны.

Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга и Министр энергетики РФ Александр Новак открыли в Совете Федерации выставку, приуроченную к 100-летию принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО).

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Выставка посвящена эволюции энергетической системы страны. Интерактивная экспозиция, собравшая более трех тысяч фотографий, рассказывает об истории электроэнергетики, реализации плана электрификации, модернизации энергетического оборудования, внедрении современных цифровых решений для электроэнергетики и развития интеллектуальных систем учета электрической энергии.

В. Матвиенко и А. Новак открыли в Совете Федерации выставку, приуроченную к 100-летию принятия ГОЭЛРО

На выставке также представлены Концепция «Цифровая трансформация – 2030», стратегия развития отрасли. Показана работа по повышению качества услуг потребителям, роста производительности труда.

Особое место на выставке уделено подвигам энергетиков в годы Великой Отечественной войне.

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