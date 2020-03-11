Граждане Белоруссии и Украины, свободно владеющие русским языком, могут быть признаны его носителями без прохождения собеседования

Source: Russia – Council of the Federation

Внесены изменения в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации».

На заседании СФ одобрен Федеральный закон «О внесении изменений в статью 331 Федерального закона «О гражданстве Российской Федерации». По этому вопросу выступил первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев. ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай

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Документ разработан во исполнение перечня поручений Президента РФ по вопросам совершенствования порядка приобретения гражданства РФ иностранными гражданами и лицами без гражданства от 6 июня 2019 г., а также в соответствии с планом мероприятий по реализации Концепции государственной миграционной политики РФ на 2019–2025 гг.

Федеральным законом вносятся изменения, предусматривающие, что свободно владеющие русским языком граждане Республики Белоруссия и граждане Украины в случае, если они либо их родственники по прямой восходящей линии постоянно проживают или ранее постоянно проживали на территории РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР, в пределах Государственной границы РФ, могут быть признаны носителями русского языка без прохождения собеседования по результатам рассмотрения лично поданного заявления о признании их носителями русского языка.

Согласно Федеральному закону, порядок подачи таких заявлений определит федеральный орган исполнительной власти (ФОИВ) в сфере внутренних дел. Единые критерии признания иностранного гражданина или лица без гражданства носителем русского языка, порядок разработки, использования и хранения контрольных измерительных материалов, используемых при проведении комиссией собеседования, определит ФОИВ в сфере внутренних дел по согласованию с ФОИВом, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.

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