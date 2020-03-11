Законодательно закрепляется возможность учреждения должности регионального омбудсмена

Source: Russia – Council of the Federation

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

Совет Федерации одобрил Федеральный закон «Об уполномоченных по правам человека в субъектах Российской Федерации».

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Документ внесен членами СФ Андреем Клишасом, КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края Еленой Афанасьевой, АфанасьеваЕлена Владимировнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Оренбургской области Эдуардом Исаковым ИсаковЭдуард Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры , Владимиром Полетаевым, ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Ахматом Салпагаровым, СалпагаровАхмат Анзоровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Карачаево-Черкесской Республики а также Людмилой Боковой и Валентиной Петренко в период исполнения ими полномочий члена СФ.

В обсуждении вопроса участвовала Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Как сообщил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, законом закрепляется возможность учреждения должности уполномоченного по правам человека в субъекте РФ в целях обеспечения дополнительных гарантий государственной защиты прав и свобод человека и гражданина на территории соответствующего субъекта РФ. Определяются принципы деятельности уполномоченных, их статус, требования к кандидатам на должность уполномоченного, порядок назначения (избрания) на должность и освобождения от должности, срок полномочий, компетенция, включающая рассмотрение жалоб граждан. Регулируются вопросы обеспечения деятельности уполномоченных и взаимодействия с Уполномоченным по правам человека в РФ, органами публичной власти, институтами гражданского общества.

Уполномоченный назначается (избирается) на должность законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ, который до рассмотрения кандидатур согласовывает их с Уполномоченным по правам человека в РФ. В случае, если это предусмотрено законом субъекта РФ, проводятся также консультации с органами государственной власти субъекта РФ и организациями.

Важнейшим полномочием уполномоченного является рассмотрение предложений, заявлений граждан, а также их жалоб — просьб о защите и восстановлении прав и свобод, нарушенных, по мнению заявителя, решениями или действиями соответствующих органов публичной власти либо организаций, действующих на территории субъекта РФ, если ранее заявитель обжаловал эти решения или действия в судебном либо административном порядке, но не согласен с решениями, принятыми по его жалобе.

Уполномоченный направляет ежегодный доклад о своей деятельности в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ, высшему должностному лицу субъекта РФ, Уполномоченному по правам человека в РФ, в иные органы.

Федеральным законом закреплены гарантии деятельности уполномоченных. В частности, уполномоченный не обязан давать объяснения по существу рассмотренных или находящихся на рассмотрении жалоб, а также представлять для ознакомления материалы и иную информацию, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Уполномоченный вправе отказаться от дачи свидетельских показаний по гражданскому или административному делу, делу об административном правонарушении либо уголовному делу об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.

Уполномоченный вправе иметь помощников, осуществляющих деятельность на общественных началах, создавать общественные приёмные на территории субъекта РФ. При уполномоченном может быть создан консультативный (экспертный) совет, осуществляющий деятельность на общественных началах.

Андрей Клишас подчеркнул, что законопроект разрабатывался в тесном сотрудничестве с региональными уполномоченными по правам человека и с Уполномоченным по правам человека в РФ.

Татьяна Москалькова отметила, что актуальность принятия закона обусловлена тем, что к 2017 году формирование института уполномоченных было завершено. В каждом регионе есть закон и назначенный в соответствии с этим законом омбудсмен. Только в 2019 году к ним поступило более 210 тысяч обращений, тысячам людей удалось помочь в защите их социальных прав. «Важно, что сегодня региональные уполномоченные по правам человека обретают закон, который унифицирует механизмы защиты прав жителей различный регионов, устанавливает единые правовые стандарты правового регулирования».

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