Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#НИЦ РКП11.03.2020 10:10

Информационное сообщение об итогах конкурса на замещение должности генерального директора НИЦ РКП

Во исполнение приказа Госкорпорации «Роскосмос» от 30 января 2020 года № 22 «О проведении конкурса на замещение должности генерального директора федерального казенного предприятия «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности» (ФКП «НИЦ РКП») 6 марта 2020 года по адресу г. Москва, Бережковская набережная, д. 22, каб. 311 состоялось заседание Конкурсной комиссии.

В ходе заседания Комиссией были заслушаны предложения по программе деятельности ФКП «НИЦ РКП» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), представленные претендентом Сизяковым Николаем Петровичем.

По итогам заседания Конкурсной комиссией было принято решение считать предложения по программе деятельности Николая Сизякова соответствующими положению ФКП «НИЦ РКП» и направлениям его деятельности. По результатам голосования Конкурсной комиссией был признан победителем конкурса Сизяков Николай Петрович.

MIL OSI