Комитеты СФ провели обсуждение закона РФ о поправке к Конституции Российской Федерации

Source: Russia – Council of the Federation

Принято решение рекомендовать палате одобрить федеральный закон.

Состоялись заседания комитетов Совета Федерации.

На заседаниях комитетов СФ сенаторы обсудили закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

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11 марта указанный закон был принят Государственной Думой РФ.

В ходе заседания профильного Комитета СФ председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края отметил, что отдельные, наиболее значимые достижения государственного и общественного развития нуждаются в своём закреплении в Конституции. «Зафиксировать их на конституционном уровне – это значит придать им свойство необратимости, невозможности пересмотра тех позитивных результатов, которых добилась наша страна за последние несколько лет».

Сенатор подчеркнул, что наиболее ожидаемыми стали поправки, касающиеся социальных гарантий. «Обеспечение и защита социальных прав — это приоритетное направление деятельности публичной власти, что неоднократно подчеркивалось на высшем государственном уровне».

Обеспечение и защита социальных прав — это приоритетное направление деятельности публичной власти

Андрей Клишас указал, что целью изменения порядка организации и функционирования публичной власти является создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан.

По итогам заседания комитетов СФ сенаторы рекомендовали палате одобрить федеральный закон.

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