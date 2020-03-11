Source: Russia Federal Space

#НПО Энергомаш#Главное#ВЦРД11.03.2020 13:05

Концепция развития испытательной базы ВЦРД

В Воронежском центре ракетного двигателестроения (входит в интегрированную структуру ракетного двигателестроения НПО Энергомаш Госкорпорации «Роскосмос») состоялось заседание рабочей группы отраслевого Координационного совета по развитию экспериментально-испытательной базы ракетно-космической промышленности, на котором участники из числа представителей Госкорпорации «Роскосмос», ЦНИИмаш, Центра Келдыша, РКЦ «Прогресс», ГРЦ «Макеева», РКК «Энергия» и других предприятий отрасли одобрили сформированную Концепцию развития воронежской испытательной базы.

Она предусматривает на ближайшие годы оптимальное распределение загрузки стендов в рамках производства серийных жидкостных ракетных двигателей и выполнения экспериментальных работ по созданию новых ЖРД. На заседании было отмечено, что воронежский комплекс в целом располагает стендовой базой для проведения испытаний на любых компонентах жидкого топлива («кислород-керосин», «кислород-нафтил», «кислород-водород», «кислород-сжиженный природный газ», долгохранимых компонентах) в широком диапазоне тяг. Однако требует совершенствования применительно к перспективным программам развития ракетно-космической техники.

Важной задачей испытательной базы предприятия в настоящее время является проведение балансировочных, прочностных, гидродинамических, огневых и других видов испытаний в рамках поставок серийных двигателей по всей номенклатуре эксплуатируемых средств выведения. В то же время комплекс наукоемкого оборудования и стендов в ближайшие годы будет интенсивно задействован в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах по созданию новых двигателей для ракет «Союз-5», «Ангара-А5», сверхтяжёлого класса и др. Участие предприятия во всех этих проектах требует комплексной проработки перспективной загрузки испытательных стендов.

Исполнительный директор КБХА Сергей Ковалев: «В рамках концепции, разработанной нашими специалистами, мы предложили на рассмотрение отраслевого экспертного сообщества комплексный план загрузки нашей стендовой базы на среднесрочную перспективу. Он ориентирован на снижение затрат при проведении отработки двигателей, минимизацию рисков невыполнения перспективной производственной программы и содержит принципиальные решения по стендовой базе для наших новых разработок: кислородно-керосинового двигателя РД-0124МС для ракеты „Союз-5“, кислородно-водородных двигателей для ракеты сверхтяжелого класса, экспериментальных кислородно-метановых двигателей, а также другой техники. В целом, предложенные нами подходы получили одобрение, поэтому мы надеемся, что они будут закреплены в концепции развития экспериментально-стендовой базы интегрированной структуры ракетного двигателестроения под эгидой „НПО Энергомаш“ и отрасли в целом».

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