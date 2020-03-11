К. Косачев провел встречу с Послом Японии в РФ Т. Кодзуки

Source: Russia – Council of the Federation

Стороны скорректировали график российско-японских мероприятий и контактов.

Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки.

Смотрите также

Стороны обсудили вопросы российско-японского межрегионального сотрудничества и предварительно скорректировали планы двусторонних контактов.

В ходе беседы Константин Косачев рассказал Тоёхиса Кодзуки об одобренных Советом Федерации поправках в Конституцию РФ, в том числе касающихся положений, направленных на принцип неотчуждаемости территорий.

Встреча К. Косачева с Послом Японии в РФ

1 из 4

Встреча К. Косачева с Послом Японии в РФ

2 из 4

Встреча К. Косачева с Послом Японии в РФ

3 из 4

Встреча К. Косачева с Послом Японии в РФ

4 из 4

«Данные поправки направлены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул сенатор.

MIL OSI