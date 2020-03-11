К. Косачев провел встречу с Послом Японии в РФ Т. Кодзуки

Source: Russia – Council of the Federation
Стороны скорректировали график российско-японских мероприятий и контактов.
Председатель Комитета СФ по международным делам Константин Косачев КосачевКонстантин Иосифовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Марий Эл провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Российской Федерации Тоёхиса Кодзуки.
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Стороны обсудили вопросы российско-японского межрегионального сотрудничества и предварительно скорректировали планы двусторонних контактов.
В ходе беседы Константин Косачев рассказал Тоёхиса Кодзуки об одобренных Советом Федерации поправках в Конституцию РФ, в том числе касающихся положений, направленных на принцип неотчуждаемости территорий.
Встреча К. Косачева с Послом Японии в РФ
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Встреча К. Косачева с Послом Японии в РФ
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Встреча К. Косачева с Послом Японии в РФ
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Встреча К. Косачева с Послом Японии в РФ
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«Данные поправки направлены на обеспечение суверенитета и территориальной целостности нашей страны», — подчеркнул сенатор.