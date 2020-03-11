Олег Матыцин и губернатор Алтайского края Виктор Томенко обсудили ход реализации проекта «Спорт — норма жизни» и создание условий для занятий спортом в регионе

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 11 марта, в Министерстве спорта Российской Федерации глава ведомства Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором, председателем Правительства Алтайского края Виктором Томенко.Стороны обсудили развитие физической культуры и спорта в регионе, ход реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», а также подготовку к этапу Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле в 2021 году.«В Алтайском крае живут 2 миллиона 300 тысяч человек, из них более 950 тысяч регулярно занимаются спортом – это 45% от общей численности населения региона, – отметил Виктор Томенко по итогам встречи. – Мы хотим в рамках проекта «Спорт – норма жизни» увеличить число занимающихся спортом на 256 тысяч человек. Более миллиона жителей края проживают в сельской местности, поэтому пристальнее внимание мы уделяем созданию спортивных объектов на селе».В рамках федерального проекта в каждом из сельских муниципальных районов создаются малые спортивные площадки, в том числе для сдачи нормативов комплекса ГТО. В 2019 году было сдано 25 таких площадок, в 2020 запланировано открыть 13 площадок, эта практика продолжится и в последующие годы.При поддержке федерального центра в 2019 году в Барнауле было сдано в эксплуатацию футбольное поле с легкоатлетическими дорожками, такое же запланировано ввести в строй в этом году в Бийске. В 2020 году будет открыт Ледовый дворец в Рубцовске, спортивный комплекс в Белокурихе, отремонтирован стадион в селе Мамонтово.В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» Алтайскому краю в 2019 году было перечислено 139,4 млн рублей, из них: 25 млн – на закупку оборудования для хоккея для организации спортивной подготовки; 40 млн – на создание и модернизацию футбольных полей с искусственным покрытием и легкоатлетическими беговыми дорожками и закупку комплекта оборудования для футбольного поля; 74,4 млн – на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок.В 2020 году по проекту выделено 79,1 млн рублей, из них: 40 млн – на закупку комплекта оборудования для футбольного поля с искусственным покрытием в Бийске; 39,1 млн – на закупку спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок для 13 муниципальных районов.В июне 2021 года в Барнауле пройдёт этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ – первое для Алтайского края официальное международное соревнование. Мероприятие примет Гребной канал, который соответствует всем международным требованиям. В 2018 году здесь прошли международные соревнования по гребле на байдарках и каноэ «Кубок чемпионов», получившие высокую оценку Международной федерации каноэ.

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