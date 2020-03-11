О России на международной арене и отношениях с США (интервью ТАСС)

Source: President of Russia – Kremlin

А.Ванденко: Вы Трампа назвали Дональдом так по-дружески.

В.Путин: Он меня Владимиром называет, я его Дональдом.

А.Ванденко: Я к тому, что Вы с четырьмя американскими президентами общались. Когда-то Буш в Ваших глазах что-то прочитал…

В.Путин: Да…

А.Ванденко: С Обамой, по-моему, не особо сложилось?

В.Путин: Ну…

А.Ванденко: С кем Вам из этой четвёрки было наиболее комфортно?

В.Путин: Мне сейчас, знаете, трудно сказать. У меня со всеми были на самом деле достаточно конструктивные отношения.

А.Ванденко: Но с Обамой что-то не полетело.

В.Путин: Ну, полетело, не полетело. У меня были добрые отношения с Бушем…

А.Ванденко: Кто-то поссорил?

В.Путин: Нет, при чём здесь поссорил. Просто когда человек говорит, что…

А.Ванденко: Вы про Барака?

В.Путин: Да-да. Он же сказал, что американцы – это особая нация, у них особые права, эксклюзивные, чуть ли не на весь мир.

Я с этим не могу согласиться. Господь всех создал одинаковыми, с одинаковыми правами, и поэтому говорить, что у кого-то есть эксклюзив на что-то, мне кажется, абсолютно неоправданно.

А.Ванденко: Если так шкалу выстроить, пятибалльную, чтобы не усложнять, на какой отметке мы сейчас с американцами, в отношениях с американцами?

В.Путин: Мне кажется, где-то… Где-то на троечку.

А.Ванденко: На троечку? Это неплохо.

В.Путин: Да, между двойкой и тройкой. Ближе к тройке всё-таки.

Смотрите, мы же всё-таки сотрудничаем в области борьбы с терроризмом. Я реально…

Ведь я же позвонил, это я позвонил Трампу со словами благодарности за то, что они передали нам эту информацию.

А.Ванденко: То есть это питерская ячейка…

В.Путин: Да, они давно работали с ними. Потом ФБР это дело передало в ФСБ, эту информацию.

А.Ванденко: То есть американцы лучше нас работают на нашей территории?

В.Путин: Они работают… Я не буду сейчас говорить, потому что это закрытая информация. Они работают глобально.

А.Ванденко: Я не скажу никому.

В.Путин: Хорошо, я на ушко шепну Вам потом.

А.Ванденко: Хорошо.

В.Путин: Они работают глобально, так же как и мы.

А.Ванденко: Так.

В.Путин: Но они это поймали. В данной ситуации наши не поймали.

Наши много ловят. У нас они предупреждают десятки террористических актов, ловят, выхватывают. Счёт идёт на несколько десятков в год.

Вот эту ситуацию американцы отследили. Спасибо им большое, они передали.

А.Ванденко: Сейчас на троечку, а было? Максимум?

В.Путин: Смотрите… Товарооборот был больше, он упал до 20, а был 28. Тоже очень мало. Но за последние два года при Трампе товарооборот начал расти.

Значит, в области безопасности мы в своё время заключили с тем же Обамой, при нём же было заключение СНВ-3. Теперь он не продлевается. Пока. Значит, здесь вопрос.

Постоянно вводятся санкции в отношении России. Тоже вопрос. Вот «Северный поток – 2», ввели санкции. США всегда были против развития наших экономических отношений с Европой, когда даже ещё в 60-е годы начали строить, помните, проект был «Газ в обмен на трубы».

Теперь мы, слава богу, сами делаем трубы большого диаметра, кстати, тоже одно из достижений белой металлургии и так далее последнего времени. У нас 75 процентов, это очень важно, 75 процентов перерабатывающей промышленности и машинооборудования создано за последние годы: за последние 10, 15 лет. Это кое-что да значит.

Поэтому они всегда были против и сейчас вот. И против «Северного потока – 1» они же боролись, теперь так же борются против «Северного потока – 2».

Смотрите, для чего они это делали и почему? Какое было основание – обеспечить транзит через территорию Украины. Тоже странновато, правда? То есть они Украину обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала в том числе и за наши деньги.

Сами не хотят им денег давать. За счёт транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то получала от нас. Ладно, мы согласны, потому что в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и на Украине в частности и мы будем заинтересованы, мы и дальше будем транзитировать. Поменьше объём, но мы будем это делать.

Но главный побудительный мотив, предлог введения санкций против «Северного потока – 2» заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину. Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так, чего теперь нужно?

Санкции нужно снять тогда с «Северного потока». Нет оснований для введения. А если санкции останутся, остаётся только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа.

А.Ванденко: Кто сильный, тот и диктует правила.

В.Путин: Обеспечить рынок сбыта своего товара исключительно в своих корыстных интересах во вред потребителю в Европе. Но на 25–30 процентов если будет первичный источник энергии дороже, то это же опускает всю конкурентоспособность германской экономики и европейской в том числе.

А.Ванденко: По факту геополитически Европы «от Лиссабона до Владивостока» больше нет?

В.Путин: Её и не было. «Больше нет!» – Вы сейчас говорите о том, чего и не было, как будто это утрачено.

В своё время де Голль говорил о Европе до Уральских гор, от Атлантики до Уральских гор. Это я потом немножко расширил и начал говорить: почему до Уральских гор – до Тихого океана, до Дальнего Востока. Но думаю, что к этому надо стремиться.

А.Ванденко: С мюнхенской речью не погорячились?

В.Путин: Нет. Сейчас же повторяют всё то, что я говорил. Возьмите руководителей Германии, ведь они почти дословно воспроизводят… Тогда на меня ругались, рассердились на меня, говорили, как же так…

А.Ванденко: Обиделись.

В.Путин: Нет.

Рассердились, что грубовато и не к месту, зачем ты так. А я что говорил? Я говорил о том, что недопустимо, когда одна страна, Соединённые Штаты, распространяет свою юрисдикцию за рамки своих национальных границ.

Но сегодня ведь руководство, скажем, Германии именно это и говорит, что это недопустимо, когда Соединённые Штаты накладывают вторичные санкции. То есть на компании, которые к самим Соединённым Штатам не имеют никакого отношения, пытаясь помешать реализации их национальных интересов.

А.Ванденко: Не только дальние, но и ближние соседи тоже как-то от нас… так немножко отползать стали.

В.Путин: Этого я не вижу. Кто стал отползать?

А.Ванденко: С Грузией вот смотрите.

В.Путин: Нет, что же там отползать. Они не отползли, они отпрыгнули в сторону. И мы здесь ни при чём. Это пускай они скажут спасибо Михаилу Николаевичу [Саакашвили].

А.Ванденко: Так его уже нет давно.

В.Путин: Как это нет? Он бегает по площадям-то, по крышам как кот мартовский. Мы же с ним много раз говорили на этот счёт, когда он ещё был президентом. Я думаю, что Михаил Николаевич вспомнит это.

Я ему говорил: «Только, слушайте, ни в коем случае не пытайтесь решить вопросы Южной Осетии и Абхазии силовым способом». – «Нет, я никогда этого не сделаю!» – и попёр. Попёр – получил!

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