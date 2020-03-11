Source: Russia – Council of the Federation

Председатель СФ выступила по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции России.

Поправки к Конституции, предложенные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, носят по‑настоящему системный характер, затрагивают фактически все сферы жизни страны, заявила глава верхней палате парламента, заявила Председатель СФ Валентина Матвиенко, МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга выступая на заседании Совета Федерации по проекту закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

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Глава СФ отметила, что «От нашего сегодняшнего решения напрямую зависит, получит ли Россия новые возможности для развития, удастся ли выстроить прочную и отвечающую вызовам времени государственно-политическую систему. И самое главное: будет ли реализован запрос граждан России на существенное повышение уровня и качества жизни».

Валентина Матвиенко считает важным, что страна не принимает с чистого листа новый Основной закон. Неизменными остаются основополагающие принципы действующей Конституции, которая на протяжении более 25-ти лет является опорой конституционного строя России, надёжно защищает права и свободы граждан, определяет федеративный характер государственного устройства. «Конституция 1993 года и сейчас не утратила своего фундаментального значения, не исчерпала свой потенциал. Но нужно понимать, что за прошедшие годы страна проделала колоссальный путь, накопила огромный опыт. Согласитесь – Россия 1993 и Россия сегодня существенно отличаются друг от друга», — подчеркнула Председатель СФ.

Это касается и перемен внутри страны, глобальных изменений в мире, новых серьезных вызовов и угроз, которые мы не можем не учитывать в наших решениях. «Вопрос об адаптации Основного закона к реалиям сегодняшнего дня объективно назрел», — отметила Валентина Матвиенко. «Процесс конституционных преобразований был инициирован Президентом России очень вовремя. Предлагаемые изменения реально востребованы», — сказала глава СФ. Об этом говорят большой интерес россиян к предложенным документам, широкое общественное обсуждение поправок к Конституции, огромное количество новых предложений. «Это убедительный показатель гражданской зрелости общества, его готовности брать на себя ответственность за будущее России, за её развитие на многие годы вперёд».

Председатель СФ отметила, что важнейшие изменения касаются расширения перечня социальных обязательств. Именно забота о человеке, поддержка семей, детей становятся ведущим приоритетом государственной политики. «Закрепление в Основном законе широкого перечня социальных гарантий позволит по‑новому раскрыть принцип социального государства, заложенный в Конституции, наполнить его конкретным содержанием, перейти к реальным шагам, которые помогут гражданам чувствовать уверенность в завтрашнем дне, знать, что в любой ситуации они могут рассчитывать на помощь своей страны», — подчеркнула она. «Главное, придание социальным обязательствам государства Конституционного значения не позволит в будущем независимо ни от каких обстоятельств допустить их изменения или не выполнения».

Историческими назвала Валентина Матвиенко поправки и в части изменения баланса между ветвями власти. То, что палаты Федерального Собрания получают новые, весьма существенные полномочия при сохранении ведущей роли Президента в политической системе, является примером закономерного эволюционного развития государства, без потрясений и революций. «Гораздо эффективней будет именно такая тщательная, тонкая донастройка системы, которая предлагается поправками. В результате повысится подотчётность членов Правительства парламенту, а значит обществу, повысит прозрачность их деятельности», — сказала глава СФ. В частности, добавила она, это касается и руководителей органов безопасности, силовых, правоохранительных ведомств, которые будут назначаться только по итогам консультаций в Совете Федерации. Это серьёзный шаг в развитии демократических основ нашего государства.

Валентина Матвиенко напомнила, что значительная часть поправок направлена на укрепление национального суверенитета России, что в условиях турбулентности на международной арене, безусловно, является насущной необходимостью. «Устанавливается примат Конституционных норм перед положениями международных договоров. Мы всегда добросовестно выполняли принятые нами международные обязательства и будем выполнять их и впредь. Но не допустим вмешательства извне в наши внутренние дела, ограничение государственного суверенитета, нарушение прав российских граждан».

Глава СФ отметила, что вводится конституционный запрет на действия, направленные на отчуждение территории Российской Федерации и на призывы к таким действиям. Ужесточаются требования к лицам, занимающим государственные должности.

Валентина Матвиенко напомнила, что накануне депутатами Государственной Думы были выдвинуты важные предложения. Это, прежде всего, предложение Валентины Терешковой о предоставлении действующему главе государства права принимать участие в президентских выборах после принятия поправок.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что принимая во внимание масштаб задач, которые стоят перед Россией сегодня, сложную ситуацию в целом в глобальной экономике, непростую международную обстановку, жизненно необходимо сохранить внутриполитическую стабильность и предсказуемость. Это важно для граждан, бизнеса, инвесторов, наших зарубежных партнеров.

«Значительная часть российских граждан считает, что лучше всего с этой задачей справится именно действующий глава государства. И этим их мнением нельзя пренебрегать. Владимир Владимирович Путин должен иметь право пойти на новые всенародные конкурентные выборы. А у граждан должно быть право выбора».

Это, по мнению главы Совета Федерации, позволит обеспечить высокую эффективность государственного управления в ближайшие годы и обесценит любые спекуляции насчёт преемников, возможной смены конфигурации властных институтов в нашей стране».

«Наши граждане должны принять это важнейшее решение, сделав свой осознанный, ответственный выбор. Проведение такого голосования – очень честный, справедливый шаг, который позволит каждому жителю нашей большой и сильной страны, отдать свой голос за будущее России. «Конституция России может стать не просто актом высшей юридической силы. Но и документом, консолидирующим все общество», — уверена спикер.

Валентина Матвиенко обратила внимание, что в целом была проведена масштабная работа по подготовке поправок. Многие предложения были разработаны с учетом мнения деятелей образования, медицины, культуры, спорта, работников социальной сферы, представителей общественности. Не все было возможно и необходимо включать в основной закон. «Мы ни в коем случае не должны оставить без внимания тот накопленный за последние несколько месяцев массив предложений, затрагивающих практически все направления общественной жизни. Это важный результат плодотворной совместной работы общества и публичной власти и он должен быть учтен законодателями при реализации своих полномочий», — подчеркнула Председатель СФ.

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