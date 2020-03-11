Россиянин Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам

Source: Russia Ministry of Sport

Российский лыжник Александр Большунов досрочно победил в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам. Это стало известно после того, как сборная Норвегии в полном составе отказалась от участия в заключительных этапах Кубка мира в Канаде и США в связи с угрозой коронавируса.

На данный момент в активе Александра Большунова 2221 очко. Ближайшие преследователи – норвежцы Йоханнес Клебо (1726), Пол Голберг (1311), Симен Крюгер (1260), Шур Рёте (1257).

Александр Большунов стал первым российским лыжником в новейшей истории, кто выиграл Большой Хрустальный глобус. В советское время это удавалось Александру Завьялову и Владимиру Смирнову. В сезоне 2018/2019 Александр Большунов занял второе место места в общем зачёте Кубка мира. Такого же результата ранее добивались Александр Легков (2012/2013 и 2013/2014) и Сергей Устюгов (2016/2017).

Александр Большунов является трёхкратным серебряным и бронзовым призёром Олимпийских зимних игр 2018 года, четырёхкратным серебряным призёром Чемпионата мира 2019 года, победителем многодневной гонки Тур де Ски 2019/2020.

Заключительные этапы Кубка мира по лыжным гонкам этого сезона пройдут в канадском Квебеке (14-15 марта), американском Миннеаполисе (17 марта) и канадском Кэнморе (20-22 марта).

Министерство спорта Российской Федерации поздравляет Александра Большунова и его тренеров с победой в общем зачёте Кубка мира по лыжным гонкам и желает новых триумфальных выступлений и самых высоких достижений!

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пресс-служба Минспорта России

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