Сегодня в «Эфире» о проблеме употребления детьми бестабачных снюсов, исполнении наказания в отношении инвалидов, особенностях прокурорского надзора и уровне взаимодействия с прокуратурой Чехии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office
В полдень в прямом эфире расскажем о том, насколько опасно употребление детьми бестабачных никотиновых снюсов, какие тенденции в этой сфере выявляют органы прокуратуры и что необходимо для запрета таких веществ среди несовершеннолетних.
В рубрике «Мир и порядок» в рамках цикла передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров» расскажем об особенностях прокурорского надзора и уровне взаимодействия с прокуратурой Чехии.
Особенности исполнения наказания в отношении осужденных с инвалидностью, обусловленные необходимостью учета состояния их здоровья и физических возможностей, состояние законности и практику прокурорского надзора при обеспечении прав инвалидов в местах лишения свободы обсудим в рубрике «Логика закона».
Программа «Эфир» на среду 11 марта 2020 года:
· «Мир и порядок». Цикл передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров». Чехия.
· «В процессе». Присяжные в районных судах. Первые ощущения сторон.
· «Криминальный тренд». Взятки не гладки: о работе прокуратуры Ставропольского края в сфере противодействия коррупции.
· «Вы в эфире». Надзор за распространением никотиносодержащей продукции среди детей.
· «Особые полномочия». Погода лётная.
· «Бизнес вправе». Цифровая защита бизнеса.
· «Логика закона». Инвалиды в местах лишения свободы. Прокурорский надзор.
«В процессе». Возмездие. После Нюрнберга.С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru