Сегодня в «Эфире» о проблеме употребления детьми бестабачных снюсов, исполнении наказания в отношении инвалидов, особенностях прокурорского надзора и уровне взаимодействия с прокуратурой Чехии

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

В полдень в прямом эфире расскажем о том, насколько опасно употребление детьми бестабачных никотиновых снюсов, какие тенденции в этой сфере выявляют органы прокуратуры и что необходимо для запрета таких веществ среди несовершеннолетних.

В рубрике «Мир и порядок» в рамках цикла передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров» расскажем об особенностях прокурорского надзора и уровне взаимодействия с прокуратурой Чехии.

Особенности исполнения наказания в отношении осужденных с инвалидностью, обусловленные необходимостью учета состояния их здоровья и физических возможностей, состояние законности и практику прокурорского надзора при обеспечении прав инвалидов в местах лишения свободы обсудим в рубрике «Логика закона».

Программа «Эфир» на среду 11 марта 2020 года:

· «Мир и порядок». Цикл передач «О мировом положительном опыте работы прокуроров». Чехия.

· «В процессе». Присяжные в районных судах. Первые ощущения сторон.

· «Криминальный тренд». Взятки не гладки: о работе прокуратуры Ставропольского края в сфере противодействия коррупции.

· «Вы в эфире». Надзор за распространением никотиносодержащей продукции среди детей.

· «Особые полномочия». Погода лётная.

· «Бизнес вправе». Цифровая защита бизнеса.

· «Логика закона». Инвалиды в местах лишения свободы. Прокурорский надзор.

«В процессе». Возмездие. После Нюрнберга.С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

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