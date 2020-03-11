Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#Союз МС-16#МКС-6311.03.2020 10:35

Сессия экипажей МКС-63 продолжается

До космического полёта экипажи сдают множество зачётов и экзаменов. Космонавты и астронавты обязаны знать все системы пилотируемого корабля и Международной космической станции, предвидеть нештатные ситуации. Поэтому предполётная подготовка длительна и многогранна. Определить уровень подготовки позволяют экзаменационные комплексные тренировки, по результатам которых принимается решение о допуске экипажей к прохождению завершающего предполётного этапа — на космодроме Байконур.

Сегодня, 11 марта 2020 года, в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина экипажи МКС-63 приступили к сдаче комплексных тренировок. Сначала дублирующий экипаж в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Рыжикова, Андрея Бабкина и астронавта NASA Стивена Боуэна приступил на тренажёре пилотируемого корабля «Союз МС». Командир дублирующего экипажа Сергей Рыжиков доложил Госкомиссии о готовности к тренировке. Затем вытянул конверт с перечнем нештатных ситуаций, которые необходимо вовремя обнаружить в условном полёте и успешно их устранить.

В течение целого рабочего дня экипаж выполнит необходимые действия по всем основным режимам программы полёта — выведение пилотируемого корабля на околоземную орбиту, проверка всех систем, манёвры коррекции орбиты, сближение с Международной космической станцией, причаливание и стыковка с ней, затем расстыковка, подготовка к спуску и сам спуск на Землю.

В то время как дублёры заняли свои места в тренажёре корабля «Союз МС», начались экзаменационные комплексные тренировки у основного экипажа на российском сегменте Международной космической станции. Космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавт NASA Кристофер Кэссиди доложили комиссии о готовности к тренировке. После напутствия комиссии перед экзаменом и пожелания удачи основной экипаж МКС-63 вытянул свой билет, а затем направился к тренажёру служебного модуля «Звезда».

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