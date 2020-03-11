Source: Russia – Council of the Federation

Документ представил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству А. Клишас.

Совет Федерации одобрил закон РФ о поправке к Конституции Российской Федерации «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

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В обсуждении вопроса приняли участие официальный представитель Президента РФ, председатель Комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, официальный представитель Президента РФ, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Талия Хабриева, Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов, Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, Председатель Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев, Секретарь Общественной палаты РФ Лидия Михеева.

Докладчиком по данному вопросу выступил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

«Мы принимаем поправки к действующей с 1993 года Конституции. За более чем двадцать шесть лет своего действия Конституция России доказала свою эффективность, а нормы о конституционном строе и правах человека до сих пор не исчерпали своего потенциала», — подчеркнул Андрей Клишас.

Сенатор указал, что отдельные, наиболее значимые достижения государственного и общественного развития действительно нуждаются в своём закреплении в Конституции. Это придаст им свойство необратимости, невозможности пересмотра тех позитивных результатов, которых добилась страна за последние несколько лет.

Сенатор пояснил, что статья 1 закона предусматривает внесение поправки к Конституции РФ. В статье 2 закрепляются требования к порядку организации и проведения общероссийского голосования, результаты которого являются обязательным условием для внесения поправки в Конституцию РФ, в статье 3 – порядок вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ.

Андрей Клишас сообщил, что объем гарантий, предусмотренных поправкой, значительно возрос по сравнению с первоначально внесённой редакцией. Члены Совета Федерации принимали активное участие в подготовке поправок. Предложения тридцати пяти членов СФ получили отражение в тексте проекта закона о поправке.

«Обеспечение и защита социальных прав — это приоритетное направление деятельности публичной власти, что неоднократно подчеркивалось на высшем государственном уровне». Поправки предусматривают необходимость создания условий для устойчивого экономического роста страны, повышения благосостояния граждан, закрепления гарантий защиты достоинства граждан и уважения человека труда.

Парламентарий отметил, что внесение рассматриваемых изменений возлагает на органы власти определенные обязанности по принятию мер, обеспечивающих социальную защиту населения.

Закрепление в Конституции положений, направленных на конкретизацию принципа социального государства, возлагает на государство дополнительные обязанности

«Закрепление в Конституции положений, направленных на конкретизацию принципа социального государства, возлагает на государство дополнительные обязанности по обеспечению действия социальных гарантий, пересмотреть которые в сторону ухудшения будет невозможно», — подчеркнул Андрей Клишас.

Сенатор затронул тему изменения порядка организации и функционирования публичной власти. Цель этого — создание условий для повышения качества и уровня жизни граждан.

«Поправкой устанавливается, что одно и то же лицо не может занимать должность Президента РФ более двух сроков. При этом в статью 81 Конституции РФ и в статью 3 закона о поправках внесены дополнения «переходного характера» для действующего главы государства. Конституционный Суд рассмотрит вопрос о соответствии внесённых поправок Конституции. Окончательное же решение о возможности закрепления в Законе о поправке к Конституции РФ права действующего главы государства участвовать в следующих выборах Президента РФ примут граждане на общероссийском голосовании», — сказал Андрей Клишас.

По его словам, крайне важным и своевременным шагом является укрепление взаимодействия законодательной и исполнительной ветвей власти посредством предоставления палатам Федерального Собрания дополнительных полномочий. «Поправки призваны гарантировать тонкую настройку процесса формирования Правительства, одновременно расширяя парламентское участие и оставляя за Президентом ведущую роль в формировании Правительства».

В целях создания условий для обеспечения суверенитета РФ с учетом последовательного выполнения Россией международно-правовых обязательств предлагается установить, что решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров РФ в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, не подлежат исполнению в Российской Федерации, сказал Андрей Клишас.

«Значимым и своевременным представляется закрепляемый в Конституции принцип неотчуждаемости территорий, направленный на обеспечение суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Устанавливается конституционный запрет на действия (за исключением делимитации, демаркации, редемаркации границы РФ с сопредельными государствами), направленные на отчуждение части территории РФ, а также призывы к таким действиям», — отметил он.

«Закрепляется преемственность в развитии Российского государства. Согласно поправке Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство. Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной. Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом», — указал законодатель.

Андрей Клишас добавил, что в год празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне важно сохранить память о наших защитниках Отечества и значении подвига народа. Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды. «Поправка является ответом на запрос о необходимости обеспечения защиты исторической правды».

Игорь Краснов высказал убеждение, что поправки, в том числе и касающиеся органов прокуратуры, сформируют эффективную систему функционирования органов публичной власти. «Важным моментом также считаю закрепление в Конституции заслушивание Советом Федерации ежегодного доклада Генерального прокурора Российской Федерации о состоянии законности и правопорядка в Российской Федерации», — сказал он. «Убежден также, что независимость прокуроров будет достигнута благодаря новому порядку их назначения на должность Президентом Российской Федерации после консультаций с Советом Федерации», — подчеркнул Игорь Краснов.

Татьяна Москалькова подчеркнула, что представленные на обсуждение поправки в Конституцию РФ отвечают социальным ожиданиям общества, главные из которых — запросы на справедливость и стабильность. «Поправками создаются новые механизмы реализации социальных, гражданских, культурных и иных прав граждан», — сказала она.

Лидия Михеева отметила, что общественные палаты регионов организовали широкое обсуждение поправок. «Мы наблюдали огромный отклик граждан Российской Федерации, их активное участие в развернувшейся общественной дискуссии». Она также заметила, что на специально созданный электронный адрес Общественная палата России получила свыше полутора тысяч предложений от граждан и организаций. «Мы все их обобщили, передали в рабочую группу по подготовке поправок. Большое количество из них было учтено».

Валерий Фадеев подчеркнул, что принцип социального государства, закрепленный в Конституции РФ, – одно из важнейших понятий и достижений. «В этом отношении наша страна становится фактически лидером, и невозможно не приветствовать такой вектор развития». Валерий Фадеев особо отметил важность поправок, касающихся сфер труда, социального партнерства, развития здравоохранения, некоммерческого сектора и других.

В обсуждении приняли участие председатели всех комитетов СФ, сенаторы.

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