Valsts prezidents: Latvija atbalsta tālākas sekmīgas Melnkalnes iestāšanās sarunas ES

Source: President of Latvia in Latvian

11. martā Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī oficiālās vizītes laikā uzņēma V. E. Melnkalnes prezidentu Milo Džukanoviču (H. E. Mr Milo Đukanović). Šī ir vēsturiska tikšanās, jo Melnkalnes prezidents Latvijā viesojas pirmo reizi.

Tikšanās laikā E. Levits pateicās Melnkalnes prezidentam par to, ka Melnkalne ir viena no deviņām NATO paplašinātās kaujas grupas dalībvalstīm, jo tas vienlaikus veicina gan drošību Latvijā, gan uzlabo NATO kopējās spējas. Melnkalne kopš 2017. gada ir NATO dalībvalsts, un Valsts prezidents ļoti augsti novērtēja Melnkalnes aktīvo darbību NATO.

Sarunā abas valstis uzsvēra multilateritātes nozīmi starptautiskajās attiecībās, kas ir balstīta uz skaidriem, tiesiskiem noteikumiem. “Starp Latviju un Melnkalni ir ļoti labas attiecības, un mums ir veiksmīgs politiskais dialogs un līdzīgs starptautiskais skatījums. Arī pērn ANO mēs pieminējām multilateritāti kā pasaules miera kārtības pamatu, un vēlreiz to apstiprinājām šodien Rīgas pilī,” norādīja E. Levits.

Tāpat Valsts prezidents uzsvēra, ka Latvija līdz šim atbalstīja un turpinās atbalstīt Melnkalnes iestāšanos Eiropas Savienībā (ES). “Tā ir mūsu ilgstoša politika attiecībā uz Rietumbalkānu valstīm. Mēs uzskatām, ka tas ir Eiropas un šo valstu interesēs, protams, arī Melnkalnes interesēs, ka pēc zināma pārejas perioda, kad attiecīgā valsts sagatavojas pievienoties ES, tā arī to izdara. Melnkalne attiecībā uz ES ir izrādījusi lielu progresu, un mēs ceram, ka tas noslēgsies iespējami drīz ar Melnkalnes uzņemšanu ES.”

Valsts prezidents arī atzīmēja, ka Latvija var sniegt praktisku un tehnisku pieredzi ES pievienošanās sarunās, veicinot Melnkalnes kā tiesiskas valsts nostiprināšanos.

Tāpat Valsts prezidents uzsvēra Latvijas pieredzi cīņā ar hibrīdkara draudiem: “Latvijā atrodas NATO Stratēģiskās komunikācijas izcilības centrs, kas ļoti aktīvi un kvalitatīvi nodarbojas ar šiem jautājumiem. Melnkalne sarunā pauda ieinteresētību attīstīt savā valstī arī šo drošības aspektu, līdz ar to arī šajā ziņā mums ir iespējas sadarboties.”

E. Levits un M. Džukanovičs apliecināja, ka abas valstis ir apņēmības pilnas stiprināt bilaterālās attiecības dažādās jomās, tai skaitā veicināt ekonomiskās un tirdzniecības saites.

Pēc tikšanās Rīgas pilī ar Valsts prezidentu M. Džukanovičs devās pie Melnkalnes karavīriem, kuri atrodas Ādažu militārajā bāzē NATO paplašinātās kaujas grupas ietvaros, kā arī plāno apmeklēt Latvijas Okupācijas muzeju.

Valsts prezidenta Egila Levita un Melnkalnes prezidenta Milo Džukanoviča preses konferences ieraksts.

[embedded content]

