Антон Рубцов: “Создается естественный стимул для поставки топлива на внутренний рынок”

Source: Russia Ministry of Energy

Москва, 13 марта. – Директор Департамента переработки нефти и газа Министерства энергетики Российской Федерации Антон Рубцов принял участие в конференции-семинаре “SMART-АЗС: эффективность, инновации, современный сервис”.

Участники конференции обсудили основные тренды и прогнозы развития толпивного рынка в России, его особенности, а также тенденции развития в 2020 году.

Выступая на конференции, Антон Рубцов отметил сохраняющуюся высокую доходность топливного бизнеса в рознице. Кроме того, была озвучена направление деятельности рабочей группы по вопросам развития сбытовой инфраструктуры и электронной торговли при Экспертном совете по вопросам технологического развития нефтегазовой отрасли Минэнерго России, которая, помимо прочего, будет фокусироваться на вопросах цифровизации в условиях повышающейся конкуренции.

“В настоящее время мы наблюдаем, что создается естественный стимул для поставки топлива на внутренний рынок, идет повышение и развитие конкуренции. Независимая розница чуствует себя хорошо и формирует запас прочности. Нефтеперерабатывающие заводы в России будут переориентировать значительные объемы экспорта на внутренний рынок, так как бензин в России сейчас торгуется с премией в 2 тыс. руб. за тонну к экспорту”, – пояснил Антон Рубцов.

Минэнерго России, в свою очередь, будет следить за сохранением объема загрузки НПЗ, заверил глава департамента.

“Компании будут переориентировать значительные объемы экспорта на внутренний рынок, маржинальность у заводов сейчас сохраняется, поскольку внутренняя премия компенсирует выпадение в обратном акцизе. Это означает, что заводы не должны сократить загрузку. Мы за этим будем очень внимательно следить. Соответственно, объем топлива будет в достаточном количестве”, – добавил Антон Рубцов.

Рассуждая о будущем топливного рынка, Антон Рубцов отметил нарастающую тенденцию на развитие на российском рынке альтернативных бензину и дизелю видов топлива.

“В настоящий момент нам необходимо разработать дорожную карту по развитию малотоннажного СПГ, по вопросам производства и структуры его реализации. Кроме того, остается важным продолжение работы по снятию административных барьеров для развития отрасли”, – подчеркнул он.

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