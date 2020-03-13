Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

13 марта 2020, 13:10

12 марта в Новом Уренгое состоялся, ставший уже традиционным, товарищеский гала-матч Арктического благотворительного турнира по волейболу Кубок Губернатора Ямала. На волейбольной площадке встретились команда «Северный характер», в состав которой вошли представители правительства Ямало-Ненецкого автономного округа во главе с Губернатором ЯНАО Дмитрием Артюховым, и сборная капитанов всех команд-участниц соревнований «Лидеры Ямала».

Перед началом матча Дмитрий Артюхов наградил победителей турнира. Кубок Губернатора Ямала завоевала команда ООО «Газпром добыча Уренгой». В соревнованиях с 27 февраля по 12 марта приняли участие 20 команд газодобывающих предприятий, общественных организаций и муниципальных образований региона — Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Губкинского, Салехарда, Лабытнанги, Тазовского, Красноселькупского, Надымского, Пуровского и Приуральского районов.

В этом году турнир был посвящен 75-ой годовщине Великой Победы, ветераны стали почетными гостями спортивного мероприятия. Собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Ямине» и на материальную помощь ветеранам Великой Отечественной войны.

«Мы ожидаем, что по итогам турнира сможем оказать помощь 20 детям. Они смогут пройти лечение и реабилитацию, в том числе за пределами нашего округа», — сообщил директор благотворительного фонда «Ямине» Дмитрий Фролов.

Арктический благотворительный турнир по волейболу Кубок Губернатора Ямала прошел в третий раз. Компания «Газпром добыча Уренгой» — постоянный его участник и двукратный обладатель главного трофея, активно поддерживает основную цель проведения соревнований — сбор средств для оказания помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

Справка

ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», создано для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 эксплуатационных скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.

На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в Новом Уренгое.

Последние новости по теме

MIL OSI