В ООО «Газпром трансгаз Ухта» стартовал благотворительный марафон

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Новости проектов и регионов

13 марта 2020, 13:20

12 февраля в рамках конференции работников ООО «Газпром трансгаз Ухта» генеральный директор предприятия Александр Гайворонский дал старт благотворительному марафону «Мы — наследники Великой Победы». Средства будут распределены по основным направлениям, согласно решениям конференций трудовых коллективов подразделений предприятия. Будет продолжен ремонт квартир ветеранов, приобретение медицинской техники, мебели, благоустройство и создание мемориалов, уход за захоронениями ветеранов, приобретение подарков и организация праздников для ветеранов, также будут проводиться патриотические мероприятия.

Впервые коллектив предприятия принял участие в марафоне в год 70-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне. За пять лет сумма перечислений работниками однодневного заработка составила 117 миллионов рублей.

С начала проведения акции на собранные средства оказана адресная помощь 760 участникам Великой Отечественной войны, благоустроено 65 захоронений, восстановлено 138 памятных мест, проведено 62 мероприятия для ветеранов, организовано 87 патриотических акций, издано 11 книг, оформлена подписка на периодические издания для 5356 ветеранов, оказана помощь 23 социальным учреждениям.

«Я благодарю всех работников, кто является участником марафона! Консолидируя наши усилия и средства мы делаем большое и важное дело — так мы говорим „спасибо“ участникам Великой отечественной войны за победу и установление мира, помогаем сохранить историческую память о событиях тех страшных для нашего народа лет. Основной принцип марафона — добровольное участие и возможность каждого работника внести предложения по направлениям расходования средств. Мы продолжим участие в марафоне, что особенно важно в год 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне, и общими усилиями приумножим добрые дела по наиболее востребованным направлениям», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александр Гайворонский.

С информацией о ходе реализации мероприятий марафона можно ознакомиться в специальном разделе официального сайта предприятия.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ухта» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», обеспечивающее поставки газа потребителям Северо-Запада России. Эксплуатируемая газотранспортная система проходит через территорию Северо-Запада Российской Федерации, от Бованенковского месторождения и самой северной в мире компрессорной станции «Байдарацкая» на полуострове Ямал — до центральных регионов России.

В границах производственной деятельности компании эксплуатируется 16 тысяч км магистральных газопроводов (МГ). В 2019 году объем транспортируемого предприятием газа составил более 187,1 млрд куб. м.

В структуре компании 24 филиала, в том числе 14 линейных производственных управлений МГ, 44 компрессорные станции, в составе которых работают 89 компрессорных цехов. Транспорт газа обеспечивают 442 газоперекачивающих агрегата общей установленной мощностью 6 396,6 МВт. Распределение газа потребителям осуществляется через 175 газораспределительные станции.

Коллектив предприятия насчитывает более 13 тыс. человек. Головной офис расположен в Ухте, Республика Коми.

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