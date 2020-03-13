В Приморье прокуратура добилась обеспечения ветерана Великой Отечественной войны благоустроенным жильем

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Уссурийская городская прокуратура Приморского края проверила законность решения администрации Уссурийского городского округа о снятии с учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий ветерана Великой Отечественной войны. По мнению муниципалитета, мужчина намеренно ухудшил свои жилищные условия.

В ходе проверки установлено, что ветеран продолжительное время проживал в селе в неблагоустроенном частном доме. В силу состояния здоровья и возраста он не смог самостоятельно обслуживать себя и ухаживать за домом, поэтому переехал в квартиру дочери.

С учетом того, что переезд был вынужденным, решение администрации принято в нарушение Федерального Закона «О ветеранах» и Указа Президента Российской Федерации «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов».

Прокурор направил в суд исковое заявление о признании незаконным решения администрации о снятии ветерана с учета в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.

Жилищные права ветерана Великой Отечественной войны восстановлены, ему предоставлена благоустроенная квартира.

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