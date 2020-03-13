На 477-м заседании СФ сенаторы рассмотрят изменения в федеральный бюджет, направленные на реализацию социальных статей Послания Президента РФ

Source: Russia – Council of the Federation

В верхней палате выступят Министр финансов РФ А. Силуанов и Председатель Счетной Палаты А. Кудрин.

В Совете Федерации состоится 477-е заседание. Сенаторы рассмотрят изменения в закон о федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

Внеочередное внесение поправок связанно с реализацией социальных статей Послания Президента РФ Федеральному Собранию. Поправки планируется внести сразу на три года – для определения источников финансирования мер, содержащихся в Послании.

С докладами выступят Министр финансов РФ Антон Силуанов и Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.

Будут рассмотрены законы об уточнении параметров бюджета Пенсионного фонда РФ и о приобретении Правительством РФ акций ПАО «Сбербанк».

Кроме того, сенаторы рассмотрят проект Постановления Совета Федерации «Об установлении результатов рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов Российской Федерации Закона РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

В Совет Федерации уже поступили постановления от законодательных (представительных) органов всех субъектов РФ о рассмотрении закона о поправке к Конституции России. Закон одобрен всеми региональными парламентами.

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