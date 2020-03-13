Фоторепортаж «Суровые правила Арктики»

Source: Gazprom in Russian

13 марта 2020

В навигационном сезоне 2019 года «Газпром» построил в Карском море две скважины — разведочную № 4 на Ленинградском газоконденсатном месторождении и поисково-оценочную № 1 на Скуратовском лицензионном участке.

Безопасности работ в море, на шельфе компания уделяет самое пристальное внимание. В том числе регулярно проводит комплексные учения по реагированию на чрезвычайные ситуации. В ходе таких мероприятий отрабатываются совместные действия различных служб и подразделений, например, по ликвидации пожара или разлива нефтепродуктов.

Учения проводятся ежегодно, спектр и сложность выполняемых операций растет, увеличивается численность привлекаемых к работам специалистов и технических средств. Так, в мероприятиях, организованных в прошлом году в Карском море, приняли участие более 600 человек, 15 судов и вертолет экстренной медицинской эвакуации.

Подробнее об этом — в нашем фоторепортаже.

Арктика — это уникальная часть нашей планеты, с нетронутой, первозданной природой, защита и сохранение которой — сверхважная задача для нашей компании. Именно поэтому ко всем проводимым здесь работам мы относимся с особым вниманием и осторожностью.

Помимо невероятной красоты и уникальной природы, Арктика также известна своими суровыми климатическими условиями. У специалистов «Газпрома», работающих на шельфе Карского моря, есть всего около 100 дней в году, чтобы успеть построить морские разведочные скважины в так называемый межледовый период, который обычно длится с июля до середины октября.

Но даже летом и в начале осени погода здесь проверяет человека на прочность: плотные туманы, сужающие видимость до нескольких метров, штормы высотой с двухэтажный дом, ледяной ветер с порывами до 40 м/с (144 км/ч). Таковы суровые правила Арктики.

К капризам погоды добавляется расстояние — еще одна сложность на пути к освоению недр региона. Места проведения геологоразведочных работ зачастую удалены от береговых баз снабжения и портов на расстояние до 250 км.

Здесь заканчивается территория человека и начинается дикая природа, со своими законами и особенностями. Чтобы не нарушить хрупкую экосистему Арктического региона мы строжайше соблюдаем правила промышленной безопасности и охраны окружающей среды. Каждый, кто работает здесь — всегда готов к любым ситуациям.

Например, к встрече с белыми медведями, которые достаточно любопытны и практически не боятся людей и техники, а потому часто подходят вплотную к местам проведения работ. Подобные знакомства с хищниками таят в себе опасность. О том, как себя вести в этих ситуациях, учат в ходе специального инструктажа.

В отличие от медведей, моржи не проявляют активности и интереса к геологоразведчикам, а наоборот достаточно пугливы. Чтобы их не потревожить, специалисты стараются обходить места скопления этих животных.

Как и в прошлые годы, учения 2019 года были направлены на проверку готовности специалистов и техники к оперативным действиям во время нештатных ситуаций.

Первой «нештатной ситуацией» в ходе учений стал «пожар» на буровой платформе.

Для борьбы с условным очагом возгорания были задействованы многофункциональные аварийно-спасательные суда (МФАСС).

Они оснащены пожарными лафетными стволами, которыми при необходимости управляют дистанционно из рубки.

Система пожаротушения использует забортную воду, а создаваемое давление позволяет бороться с огнем на расстоянии 100 метров. Кроме того, суда такого класса имеют систему самоомовения мелкодисперсной водой, что позволяет подходить к очагу на максимально близкое расстояние, исключая опасный нагрев корпуса.

После успешной ликвидации «пожара» специалисты приступили к отработке навыков по локализации и дальнейшей ликвидации условного разлива нефтепродуктов. Для этого была спущена на воду боновая система — специальные заграждения. Развертывание системы прошло за 1,5 часа силами 7 человек палубной команды и катера бонопостановщика, что позволило оперативно приступить к устранению последствий «загрязнения».

В каждую секцию бона, перед тем как выпустить в море, закачали воздух. В результате получилось монолитное заграждение длинной 250 метров, которое ограничило «растекание нефтепродуктов». В учениях их роль выполнял специальный сорбент. Он состоит из органических опилок и рисовой шелухи, и совершенно безопасен для местной флоры и фауны.

Затем с помощью специального устройства — скиммера (нефтесбощика) — был произведен сбор условных нефтепродуктов с поверхности воды. Благодаря системе щеточных конвейеров скиммер забирает водно-нефтяную смесь и сепарирует ее, после чего собранные нефтепродукты сливаются в специальные емкости для дальнейшей утилизации на берегу.

Так выглядит со стороны маневр двух судов для постановки боновой системы.

Так как работа специалистов происходит в условиях открытой воды, следующая отрабатываемая на учениях внештатная ситуация — «человек за бортом». Его роль выполнял манекен. Главное в таких спасательных операциях — оперативность. Счет идет на минуты, поскольку температура воды в Карском море в летние месяцы колеблется от 0 до +7 градусов Цельсия. Находиться в такой воде человек может не более 15 минут.

«Пострадавшего» забрали с поверхности воды и оказали первую помощь. На всех МФАСС постоянно дежурят врачи, суда оборудованы лазаретами и медицинской техникой, позволяющей, в том числе, провести реанимационные мероприятия.

По сценарию учений после оказания помощи на борту судна «пострадавшего» необходимо было перевезти в медицинское учреждение на берег.

Для его оперативной транспортировки на палубу судна прибыл вертолет Ми-8 МТВ экстренной медицинской эвакуации, оборудованный системами жизнеобеспечения. В сопровождении медиков «пострадавший» был доставлен в госпиталь для дальнейшего наблюдения и реабилитации.

Помимо возможных нештатных ситуаций с людьми и техникой, Арктика кроет в себе еще одну опасность — айсберги и льдины. Встречающиеся в акватории Карского моря дрейфующие глыбы могут при столкновении нанести серьезный урон буровым платформам и судам.

Чтобы избежать таких ситуаций, компания внимательно изучает ледовые объекты и совершенствует операции с ними.

Лед айсберга состоит из замерзшей пресной воды, плотность которой примерно на 10% ниже плотности морской, что позволяет ему уверенно держаться на поверхности моря.

При этом порядка 90% айсберга находится под водой, именно поэтому важно контролировать и прогнозировать перемещение таких ледовых объектов при проведении геологоразведки в Арктике.

Перед стартом работ проводится обязательная ледовая разведка с помощью ледоколов.

Для наблюдения за географическим положением и строением больших льдин площадью в несколько квадратных километров специалисты компании высаживаются на ледовые поля, где устанавливают до 3-х радиобуев по краям и один в центре.

После таяния и разрушения льда буи попадают в воду. Их собирают с поверхности аварийно-спасательные суда и ледоколы.

Если с высадкой на льдину особых проблем не возникает, то с айсбергами все сложнее. На помощь в их укрощении приходят беспилотные летательные аппараты, которые также устанавливают радиобуи для получения необходимых данных.

Кроме того, за айсбергами наблюдают и из космоса. Спутники ведут радиолокационную, мультиспектральную и оптическую съемку морских участков для выявления и отслеживания потенциально опасных ледовых объектов.

Информация передается в аналитический ледовый центр Морспасслужбы, где ее анализируют и выдают прогнозы дрейфа и разрушения ледовых объектов. Ежедневно отчеты о спутниковом мониторинге передаются на все суда, находящиеся в районе работ.

Единственный способ избежать неприятных последствий от встречи с дрейфующей глыбой льда — подвинуть айсберг на безопасное расстояние. Так, во время учений 2019 года специалисты ООО «Газпром геологоразведка» (с января 2020 года — ООО «Газпром недра») впервые в России осуществили буксировку айсберга стальными тросами. Водоизмещение айсберга составило 1,5 млн тонн. Ранее для таких операций использовались полипропиленовые тросы, и в 2018 году даже был поставлен отраслевой рекорд — «Газпром геологоразведка» отбуксировала айсберг объемом 2 млн тонн. Вместе с тем, использование стальных тросов позволяет увеличить скорость буксировки и в перспективе «захватывать» айсберги большей массы.

Подобная операция происходит следующим образом: суда подходят друг к другу, металлический трос крепится к кормовым частям судов, затем они огибают айсберг с двух сторон, охватывая его тросом, и начинают движение параллельным курсом.

Ледовые объекты буксируются на 2 мили (около 4 км) в безопасный район для изменения траектории дрейфа.

По итогам учений все поставленные цели были достигнуты. Подтверждена готовность и достаточность сил и средств. Строжайшее соблюдение суровых правил Арктики, обеспечение промышленной безопасности, охрана окружающей среды и регулярная отработка навыков по реагированию на чрезвычайные ситуации являются гарантом сохранения первозданной природы Арктики для наших потомков.

Ирина Емельянова, Александр Науменко (ООО «Газпром недра»), редакция сайта ПАО «Газпром»

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