Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировала одобрение палатой внесение изменений в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021–2022 гг.

Изменения в федеральный бюджет позволят в полном объеме реализовать инициативы Президента РФ, озвученные в Послании Федеральному Собранию. Такое мнение высказала заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова. КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области

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«Совет Федерации заинтересован в оперативном выполнении поручений Президента РФ. В первую очередь это касается тех положений, которые должны вступить в силу уже с первого января 2020 года. Это расширение программы материнского капитала на семьи, в которых родился первый ребенок, увеличение выплаты при рождении второго ребенка. За три года на программу дополнительно направят почти 600 миллиардов рублей. Важно, что уже в текущем году пособия начнут получать малоимущие семьи с детьми от трех до семи лет», — отметила вице-спикер СФ.

Совет Федерации заинтересован в оперативном выполнении поручений Президента РФ

Галина Карелова обратила внимание на развитие практики применения социального контракта. «Глава государства призвал регионы активнее внедрять этот механизм. Сейчас он действует только в 21 субъекте Федерации, но со следующего года социальный контракт будет распространен на всей территории нашей страны. В федеральном бюджете уже предусмотрено софинансирование регионов в размере 22 миллиардов рублей», — сказала вице-спикер СФ, напомнив, что законопроект, предоставляющий многодетным семьям дополнительные возможности на заключение соцконтракта, находится на рассмотрении в Государственной Думе.

«Главное, чтобы вне зависимости от финансово-экономической ситуации, все социальные обязательства перед гражданами были выполнены. И, безусловно, в федеральном бюджете на решение этой задачи предусмотрены необходимые средства», — заключила она.

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