Source: Russia Federal Space

#РКК Энергия#КЦ Южный#Главное#Пилотируемая космонавтика#Космодромы#Байконур#МКС-63#Союз МС-1614.03.2020 08:50

Испытания корабля «Союз МС-16» в вакуумной камере

На космодроме Байконур совместный расчет специалистов ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С.П. Королева и филиала ЦЭНКИ — Космический центр «Южный» (входят в состав Госкорпорации «Роскосмос») завершил испытания на герметичность пилотируемого корабля «Союз МС-16» в вакуумной камере монтажно-испытательного корпуса площадки № 254.

Цикл испытаний крупногабаритной космической техники в вакуумной камере с использованием гелиево-воздушной среды в проверяемых объемах является наиболее объективным методом контроля жестких требований к герметичности отсеков и бортовых систем в наземных условиях.

Пуск модернизированной ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-16» к Международной космической станции запланирован на 9 апреля 2020 года с площадки № 31 космодрома Байконур. В составе основного экипажа — космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и астронавта NASA Кристофер Кэссиди, их дублеры — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков, Андрей Бабкин и астронавт NASA Стивен Боуэн.

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