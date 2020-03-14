Минспорт будет ориентироваться на решение международных федераций в вопросах проведения международных турниров в ситуации с COVID-2019

Source: Russia Ministry of Sport

В субботу, 14 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин совершил рабочую поездку в Екатеринбург, в рамках которой провел встречу с Губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, рабочее совещание по подготовке к Универсиаде 2023 года, пообщался со студентами Уральского Федерального Университета, а также осмотрел спортивные объекты города.В рамках поездки также поднимался вопрос о проведении соревнований на территории России в рамках ситуации с пандемией коронавируса COVID-2019. Министр спорта России прокомментировал создание оперативного штаба«Мы должны соблюдать все рекомендации и предписания по минимизации рисков, связанных с этим вирусом, тем не менее, нельзя впадать в панику. Мы будем действовать по ситуации. В Министерстве создан оперативный штаб, мы взаимодействуем со всеми базами подготовки и спортивными федерациями», – сказал Олег Матыцин.«Минспорт России работает над регламентами, чтобы не сорвать все российские соревнования. При этом мы не будем отменять международные турниры, пока такое решение не примут соответствующие международные федерации», – резюмировал глава Минспорта.Министр спорта России вместе с Губернатором Свердловской области провел рабочее совещание по подготовке к Универсиаде 2023 года.«Эта рабочая поездка была посвящена в том числе цели посмотреть, как осуществляется подготовка к Универсиаде. Будем продолжать все вместе слаженно работать», – сказал Олег Матыцин. «Россия в последние годы задает стандарты проведения международных соревнований. К нам стремятся ехать»«Университет должен сыграть ключевую роль в Универсиаде и в том наследии, которое после нее останется. Кроме того, студенты — это кадры, которые в ближайшем будущем будут реализовывать все значимые национальные проекты», – добавил он.Министр спорта России также рассказал о важной роли встречи с представителями спортивной общественности, на которой обсуждались актуальные для Свердловской области вопросы развития спорта.«Мне важно, понимать, что происходит в регионах, какие проблемы приходится решать тренерам и организаторам на местах. Также важно, что сегодня на встрече со спортивной общественностью вместе со мной был Евгений Владимирович (Куйвашев — губернатор Свердловской области) и оперативно реагировал на те запросы, которые есть у людей»На встрече Олег Матыцин рассказал, что Министерство спорта прорабатывает вопрос налоговых льгот для бизнес-сообщества, инвестирующего в спорт.«Есть поручение Президента о совершенствовании механизма взаимодействия бизнес-сообщества и государства с точки зрения инвестирования в спортивную отрасль и строительство. Есть программа государственно-частного партнерства и в то же время поддержка молодежных, спортивных организаций. Мы сейчас работаем над этим. Надеюсь, что мы найдем соотвествующий механизм на законодательном уровне»

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