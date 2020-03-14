Олег Матыцин обсудил с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым вопросы организации спортивных мероприятий

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 марта, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин провёл рабочую встречу с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым в Екатеринбурге.

В ходе беседы стороны обсудили вопросы организации и проведения крупных спортивных состязаний в условиях ввода ограничений, связанных с распространением в мире новой коронавирусной инфекции.

Евгений Куйвашев заверил Олега Матыцина, что Свердловская область принимает необходимые меры по противодействию распространению коронавируса при проведении спортивных мероприятий.

«В Екатеринбурге и в Свердловской области спорт является одним из приоритетов. Правительство Российской Федерации занимает однозначную позицию, которую обозначил и Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Николаевич Чернышенко. Она заключается в том, что мы будем делать всё возможное, чтобы на территории Российской Федерации при соблюдении максимальных мер обеспечения безопасности и противодействия коронавирусу всё-таки проводить соревнования», – сказал Олег Матыцин и поблагодарил губернатора за принятые меры в рамках организации текущих спортивных мероприятий.

Губернатор Свердловской области подчеркнул, что в регионе спорту уделяется большое внимание. На территории Среднего Урала действуют сегодня более 10 тысяч спортивных объектов, и ежегодно вводятся десятки новых сооружений. Около 1,7 миллиона человек регулярно занимаются спортом, и эта цифра растёт год от года.

С использованием информации и фото пресс-службы Правительства Свердловской области

Пресс-служба Минспорта России

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