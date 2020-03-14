Олег Матыцин призвал использовать опыт Казани и Красноярска при подготовке к Всемирной летней универсиаде в Екатеринбурге

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев провели совещание по вопросам подготовки к проведению в 2023 году в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней универсиады.

Министр призвал власти Свердловской области использовать при организации Мировых студенческих игр положительный опыт Казани и Красноярска, которые принимали универсиады в 2013 и 2019 годах соответственно.

«Россия имеет положительный опыт проведения двух универсиад – летней в Казани и зимней в Красноярске. В рамках подготовки к Всемирным студенческим играм в Екатеринбурге, необходимо использовать накопленный опыт, чтобы провести соревнования на самом высоком уровне», – сказал Олег Матыцин.

Со своей стороны Евгений Куйвашев сообщил, что подготовка к Универсиаде-2023 идёт в плановом режиме. «Приняты все необходимые решения, регламенты и нормативно-правовые документы. У нас разработан план-график строительства и подготовки объектов инфраструктуры. Он предусматривает сроки проектных и строительно-монтажных работ, ввода объектов в эксплуатацию», – отметил он.

Решение о проведении в 2023 году в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней универсиады принято Исполкомом FISU в июле 2019 года.

С использованием информации и фото пресс-службы Правительства Свердловской области

Пресс-служба Минспорта России

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