Президент направил запрос в Конституционный Суд

Source: President of Russia – Kremlin

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В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» (далее – Закон о поправке к Конституции Российской Федерации) (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 14 марта, № 0001202003140001) обращаюсь в Конституционный Суд Российской Федерации с запросом о соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации не вступивших в силу положений Закона о поправке к Конституции Российской Федерации, а также о соответствии Конституции Российской Федерации порядка вступления в силу статьи 1 указанного Закона о поправке к Конституции Российской Федерации.

Закон о поправке к Конституции Российской Федерации одобрен органами законодательной власти 85 субъектов Российской Федерации.

Статьей 1 Закона о поправке к Конституции Российской Федерации предусматривается внесение в главы 3–8 Конституции Российской Федерации изменений, направленных на совершенствование организации и функционирования публичной власти. Статьей 3 Закона о поправке к Конституции Российской Федерации закрепляется, что данные изменения вступают в силу только в случае их одобрения на общероссийском голосовании. Порядок организации и проведения общероссийского голосования по одобрению изменений в Конституцию Российской Федерации определяется статьей 2 Закона о поправке к Конституции Российской Федерации.

Статьей 136 Конституции Российской Федерации устанавливается, что поправки к главам 3–8 Конституции Российской Федерации принимаются в порядке, предусмотренном для принятия федерального конституционного закона, и вступают в силу после их одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации.

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 3 Конституции Российской Федерации носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы местного самоуправления. Часть 3 указанной статьи Конституции Российской Федерации, закрепляя институты референдума и выборов в качестве высших непосредственных форм выражения власти народа, не определяет при этом их исчерпывающий перечень.

Рассматривая общероссийское голосование как дополнительную (наряду с одобрением Закона о поправке к Конституции Российской Федерации органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации) гарантию поддержки народом Российской Федерации изменений в Конституцию Российской Федерации, считаю, что его проведение позволит наиболее полно на практике воплотить в жизнь принципы, закрепленные в статье 3 Конституции Российской Федерации.

Процедура принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации конкретизируется в Федеральном законе от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Так, статьей 9 Федерального закона предусматривается, что законодательный (представительный) орган субъекта Российской Федерации в порядке, устанавливаемом данным органом самостоятельно, обязан рассмотреть закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации. В соответствии с положениями статьи 11 Федерального закона Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации ведет учет данных о рассмотрении закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации и устанавливает результаты этого рассмотрения. Статьей 12 Федерального закона устанавливается, что одобренный законодательными (представительными) органами не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации в течение семи дней со дня установления результатов его рассмотрения законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации направляется Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Президенту Российской Федерации для подписания и официального опубликования. Президент Российской Федерации в срок не позднее четырнадцати дней со дня получения закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации подписывает его и осуществляет официальное опубликование. Статья 14 Федерального закона определяет, что принятая поправка к Конституции Российской Федерации подлежит внесению Президентом Российской Федерации в текст Конституции Российской Федерации. Президент Российской Федерации в месячный срок со дня вступления в силу закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации осуществляет официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу.

При этом статьей 13 Федерального закона устанавливается, что закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации вступает в силу со дня его официального опубликования, если самим законом не установлена иная дата вступления в силу.

Такой подход представляется в полной мере соответствующим Конституции Российской Федерации, что позволяет сделать вывод о допустимости иных условий вступления в силу закона о поправке к Конституции Российской Федерации, устанавливающих дополнительные гарантии поддержки гражданами Российской Федерации изменений в Конституцию Российской Федерации, а также закрепления в таком законе сроков его вступления в силу, подписания и опубликования.

Изменения, предлагаемые статьей 1 Закона о поправке к Конституции Российской Федерации, также считаю не противоречащими положениям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации, принимаемыми в их развитие и направленными на совершенствование организации публичной власти в Российской Федерации как инструмента для достижения конституционно значимых целей, следующих из положений названных глав Конституции Российской Федерации.

Исходя из изложенного, прошу Конституционный Суд Российской Федерации разрешить вопрос по существу изменений, содержащихся в статье 1 Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, в части их соответствия главам 1, 2 и 9 Конституции Российской Федерации.

В том числе прошу Конституционный Суд Российской Федерации высказаться о допустимости дополнения на основании результатов прямого общероссийского волеизъявления граждан статьи 81 Конституции Российской Федерации частью 31, предусматривающей распространение на Президента Российской Федерации, занимающего эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации, ограничения по количеству сроков, предусмотренных частью 3 данной статьи, без учета числа сроков, в течение которых он занимал и (или) занимает эту должность на момент вступления в силу поправок к Конституции Российской Федерации, предусмотренных Законом о поправке к Конституции Российской Федерации и изменяющих содержание конституционного статуса Президента Российской Федерации.

Кроме того, прошу Конституционный Суд Российской Федерации разрешить вопрос о том, могут ли устанавливаться, в частности самим законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации, иные дополнительные условия его вступления в силу, кроме одобрения органами законодательной власти не менее чем двух третей субъектов Российской Федерации, а также могут ли изменения в Конституцию Российской Федерации вступать в силу при условии их одобрения на общероссийском голосовании, как это предусматривается статьей 3 Закона о поправке к Конституции Российской Федерации.

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