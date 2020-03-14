Совет Федерации принял Постановление об установлении результатов рассмотрения региональными парламентами Закона РФ о поправке к Конституции

Source: Russia – Council of the Federation

Именно народ, граждане страны должны принять окончательное решение, заявила В. Матвиенко.

Совет Федерации принял Постановление «Об установлении результатов рассмотрения законодательными (представительными) органами государственной власти субъектов РФ Закона Российской Федерации о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти».

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Документ представил председатель Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. КлишасАндрей Александровичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Красноярского края

Сенатор сообщил, что в Совет Федерации поступили итоги голосования всех 85 региональных парламентах.

«В соответствии со статьей 136 Конституции РФ, Федеральным законом «О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции РФ», главой 16 Регламента СФ законодательные (представительные) органы государственной власти всех восьмидесяти пяти субъектов РФ рассмотрели Закон РФ о поправке к Конституции РФ «О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти» и одобрили его», — сказал парламентарий.

После принятия указанного Постановления Советом Федерации оно будет направлено Президенту РФ и в законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов РФ, сообщил Андрей Клишас.

Комментируя итоги голосования в региональных парламентах, Председатель СФ Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга отметила, что инициатива Президента о внесении изменений в Основной закон, предложенные им новации отражают назревшие потребности дальнейшего развития как страны в целом, так и субъектов Российской Федерации.

По ее словам, итоги голосования – ещё одно убедительное свидетельство того, что в коренных вопросах развития страны на длительную историческую перспективу высшее руководство Российского государства, федеральная власть и субъекты Российской Федерации едины. «Мы ещё раз могли убедиться в высокой степени консолидации российского общества, отсутствии в нём острых, непримиримых противоречий на социальной, этнической, конфессиональной или иной почве. А это одно из важнейших условий дальнейшего развития страны».

Глава Совета Федерации также подчеркнула, что в стране состоится важнейшее политическое событие – общероссийское голосование. «Именно народ, граждане страны должны принять окончательное решение. И только в случае одобрения поправки вступят в силу», — заявила Валентина Матвиенко.

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