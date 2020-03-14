Универсиада 2023 — это шанс для студентов Екатеринбурга почувствовать ответственность за свой город и страну

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 14 марта, в Екатеринбурге (Свердловская область) Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил Уральский федеральный университет имени Первого Президента России Б.Н. Ельцина, где ответил на вопросы студенческого актива о предстоящих в Екатеринбурге университетских играх, развитии физкультуры и спорта.

«Особая часть и особая радость встретиться с вами, – обратился к студентам Олег Матыцин. – Будущее России в ваших руках. Смотря в ваши глаза, я уверен, что мы идём правильным путём».

Студентов интересовали вопросы развития видов спорта и проведения крупных международных соревнований. Многие из них рассказали о планах лично участвовать в XXXII Всемирной летней универсиаде 2023 года, которая пройдёт в Екатеринбурге, они спрашивали о развитии спортивной инфраструктуры в регионе для подготовки к соревнованиям.«Развитие студенческого спорта является одним из приоритетов в работе Министерства, – подчеркнул Министр. – А Универсиада – это возможность почувствовать себя ответственными за свой город, край и страну».

Участие во встрече со студентами приняли также губернатор Свердловской области, член наблюдательного совета УрФУ Евгений Куйвашев, ректор УрФУ Виктор Кокшаров, вице-губернатор Павел Креков, министр образования и молодёжной политики Свердловской области Юрий Биктуганов, министр спорта Свердловской области Леонид Рапопорт.

С использованием информации и фото пресс-службы Правительства Свердловской области

Пресс-служба Минспорта России

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